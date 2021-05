Detecta Salud estatal que un buque que arribó a Mazatlán llegó con 7 contagiados de Covid-19

Siete de los 23 tripulantes de un buque que arribó a Mazatlán el fin de semana dieron positivo a las muestras de Covid-19, confirmó la Secretaría de Salud estatal.

Noroeste tuvo acceso a una nota informativa de la dependencia, en la que se detalla que el buque con el probable brote es el M/T Sti Garnet.

“Se acudió a corroborar dicho brote con personal de sanidad internacional, y agentes protectores del buque M/T Sti Gernet, transportando combustible a las instalaciones de Pemex, arribando al puerto el día 02 de mayo de 2021, procedente de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 23 tripulantes a bordo incluido su capitán”, señala el informe.“... y refieren la presencia de un enfermo a bordo y de los cuales se realizó pruebas de Covid abordo el día 03 de mayo de 2021 y de los cuales 7 tripulantes resultaron positivos para Covid”.

Por esto, se notificó al puerto de salida en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y se inició la búsqueda intencionada de casos, se han tomado medidas preventivas, se notificó a la Coepriss y mantienen una vigilancia epidemiológica.

“Se mantienen en observación seis... actualmente están estables, no hemos tenido otro reporte hasta ahorita, ni tampoco del tema de la carga viral, todos fueron positivos de forma normal, y esos no pueden ser diagnosticados de la noche a la mañana, son estudios que se hacen y no vienen de la India, ni vienen del puerto de Veracruz”, dijo Cristhian Aldo Muñoz Madrid, director de Prevención y Promoción de la Salud.