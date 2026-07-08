Detectan algunos casos de adultos mayores abandonados por sus familias en Mazatlán

Durante las visitas que se realizan casa por casa como parte de las Jornadas de Paz, se ha detectado el abandono de algunos adultos mayores por parte de sus familias en Mazatlán y también algunos casos de jóvenes con problemas de adicciones, manifestó la Comisionada del Gobierno de México en este municipio para la Estrategia de Seguridad y Atención a las Causas, María Guadalupe Lachino Salinas.

“Tenemos un abandono de adultos mayores por parte de las familias y no tienen una red de apoyo, hemos estado haciendo, en coordinación con el DIF Mazatlán, es apoyar a los adultos mayores, llevarlos a un asilo, a una casa de adulto mayor para darle atención y en algunos casos trasladarlos, en casos de emergencia, contar con IMSS Bienestar que nos apoya mucho en el caso de adultos mayores”, agregó Lachino Salinas.

“Y también en algunos, en todos los polígonos y colonias ustedes saben que las necesidades son distintas y en el caso de algunas colonias hemos visto mucho el tema de jóvenes que son padres muy jóvenes, pero también consumo de sustancias y creo que eso nos ha ayudado para intervenir”.

En entrevista la mañana durante la realización de las Jornadas de Paz, que se realizan en la Escuela Primaria Matutina "Ángela Peralta", en la Colonia Ricardo Flores Magón, en este puerto, agregó que el Gobierno federal con el Programa de Jóvenes Unen al Barrio, que es uno de los programas más importantes de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se recluta a las y los jóvenes para poder atenderlas.

“Como que eso es lo importante: ubicar jóvenes que no trabajan, que no estudian, darles un apoyo económico, lo maravilloso de este programa es que esas actividades regresen a su propia comunidad, es decir, ese apoyo económico que se les da es para que ellos hagan actividades comunitarias en donde son”, reiteró.

“Eso me parece fundamental porque regresan y apoyan en esta reconstrucción del tejido social, eso me parece importante”.

Precisó que en el caso de adultos mayores se ha trasladado a cuatro a albergues, pero se han hecho apercibimiento a las familias.

“Nosotros como Gobierno estamos aquí, no nos vamos a ir, vamos a estar pendientes, te pido por favor que vengas a ver a tu mamá, a tu papá, que le hidrates, que le des alimento, que se ocupe la pensión de adulto mayor para ellos, así lo ha dicho el Presidente cuando fue parte importante de que este programa ahora fuera un derecho constitucional en donde ese dinero es para los adultos mayores, no para la familia”, recalcó.

También dijo que el algunos casos sí se puede aplicar alguna sanción a los familiares que dejan abandonados a los adultos mayores, pero se busca el origen, la causa del por qué está existiendo ese abandono, hay muchas familias que no viven con los adultos, que viven en otros estados y es ahí donde el Gobierno interviene, casi se le pide permiso a las familias que si no pueden atender a sus adultos, el Gobierno los puede atender.

“No han sido muchos casos, sí me ha tocado algunos casos de que por ejemplo hay adultos mayores que no tienen la tarjeta, que un familiar cobra por ellos y es donde nosotros hablamos, me apoyo mucho de Bienestar federal porque ellos tienen el Programa de Pensión de Adulto Mayor, me apoyo mucho del DIF con el área de Procuración de Adulto Mayor y la verdad que ha sido una excelente coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender estos casos”, continuó.

“Y pues exhortar a las familias a seguir cuidando a sus papás, a sus abuelos, eso es importante”.

Dio a conocer que hasta el momento se han hecho como cinco apercibimientos a familias para que cuiden a sus adultos mayores en algunas zonas de Mazatlán y lo que se va detectando en las visitas, se va a los domicilios, se identifica qué problemas hay y al concluir la jornada se entrega el banco de información a las dependencias correspondientes y ellas le dan seguimiento a los casos de adultos mayores, de alguna tarjeta de adulto mayos sustraída por algún familiar.

Lo que se busca es que esto no llegue a una denuncia en la Fiscalía, sino que se busca concientizar y sensibilizar a las familias de la importancia de que los adultos mayores tengan un buen cuidado y un buen vivir, eso es lo importante para el Gobierno federal.

También precisó que se identifica a los jóvenes que no estudian y no trabajan, se les da una oportunidad a través del Programa Jóvenes Unen al Barrio y se identifica si tienen algún problema de consumo de sustancias se les canaliza con el área que atiende a jóvenes con salud mental y problema de consumo de sustancias, pero también se les canaliza a los Centros de Integración Juvenil.

“Le damos un puntual seguimiento y estamos con ellos, nosotros como Gobierno tenemos que saber en qué condiciones los jóvenes llegan con nosotros, si son jóvenes que no han podido entrar a la universidad o a la preparatoria o que abandonaron sus estudios porque tienen problema de consumo, etcétera, nosotros los identificamos y les damos seguimiento a través de las instituciones”, reiteró Lachino Salinas.

“Prácticamente los jóvenes van a ser como nuestros hijos, nosotros sus papás, sus mamás para poder acompañarlos, no los vamos a dejar solos y los vamos a acompañar en todo este proceso que ellos tengan en un año, porque eso es lo que dura el programa, un año, y al término de ese año queremos que ya vayan a la escuela queremos que estén en tratamiento de adicciones, incluso si presentan algún tipo de violencia, por ejemplo si tienen algún trauma, algún problema que hayan tenido de niños y niñas los vamos a atender, por eso está el Gobierno atendiendo a todos los jóvenes”.