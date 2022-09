Detectan ‘aviadores’ entre sindicalizados de Parques y Jardines, en el Ayuntamiento de Mazatlán

El Órgano Interno de Control ya comprobó que 13 trabajadores sindicalizados de Parques y Jardines no iban a laborar o se presentaban y se retiraban sin cumplir con su jornada laboral, y el procedimiento está instaurado para determinar qué falta cometieron y sugerir la sanción que se les aplicará, dijo el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

“Se está investigando las dos cosas, de hecho hay 13 trabajadores que el Órgano Interno ya comprobó que no iban a trabajar o que iban y se (retiraban sin cumplir su jornada laboral), ya está comprobado, de Parques y Jardines y el procedimiento ahí está instaurado para determinar cómo va ser la falta nada más, concluir el procedimiento”, añadió González Zataráin.

“Pero al ir a verificar el Órgano Interno comprobó que había 13 trabajadores que no estaban yendo a trabajar”.

Agregó el OIC investiga tanto este caso como el del jefe de Parques y Jardines, al que personal sindicalizado pedía su destitución de ese cargo al acusarlo de acoso laboral, pero que actualmente ya no tiene contacto con el personal que lo señalaba, porque la comunicación ya no se daba porque él señalaba a dicho personal de no cumplir con sus labores.

“Es parte de la misma grilla de Parques y Jardines, una cosa genera otra, si yo te digo quiero hacer que vengan a trabajar te vas a molestar y luego te voy a ver cómo te señalo, entonces cuando la situación es pues obviamente la autoridad es la que tiene que verificar, presentar a los que acusa, a los responsables y empezar a hacer las diligencias que se tienen que hacer”, continuó.

“Pero obviamente se desprende de ahí de exigencias de que se presenten a trabajar, de que cumplan con el horario, (se espera) que el Órgano Interno nos dé el resolutivo, la falta y de lo que ellos nos van a sugerir como Órgano Interno: si es despido, si es sanción, son parte de ellos (del grupo que ha protestado), son del mismo grupo, son sindicalizados los 13”.

Precisó que sí se puede despedir a un trabajador aún siendo sindicalizado y así se ha hecho en la actual y en anteriores administraciones.

“Se ha hecho, en esta administración se ha hecho, en otras administraciones siempre se ha hecho, por qué, porque si tú lo tomas haciendo algo indebido, llevándose algo que no es de él o no yendo a trabajar obviamente puedes despedirlo sin ningún problema, el Contrato Colectivo no lo protege de ello, se levantaron actas administrativas, hay todo un procedimiento en esto y eso es parte de la discusión que se tiene a veces”, reiteró el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.