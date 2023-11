MAZATLÁN._ Durante la celebración del Halloween fueron detectados dos lugares donde se hacían fiestas clandestinas, sin el permiso correspondiente, uno fue en una casa particular y el otro en un local, dijo el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Rogelio Olivas.

“Hubo dos, se hicieron las acciones correspondientes, en una se hizo la suspensión del mismo y en otra fue una casa particular que nada más se hizo el llamado del retiro de los muchachos”, añadió Rogelio Olivas.

Precisó que en estos lugares no se tenía el permiso correspondiente para hacer las fiestas.

“(Las fiestas clandestinas se refieren) a que no tiene permiso, a que no sacan un permiso, por ejemplo una fiesta si vendes boletos tienes que sacar un permiso especial, en este caso no lo tenían”.

“Solamente era por la presencia de menores, afortunadamente hemos detectado a tiempo y se van los muchachos sin empezar la fiesta”.

Precisó que estos casos fueron en la zona turística y en el caso de la casa solamente se hizo el retiro de los muchachos.