Detectan fiesta clandestina en casa cerca de la Zona Dorada el fin de semana

MAZATLÁN._ Una fiesta clandestina fue detectada y suspendida el pasado fin de semana en una casa ubicada cerca de la Zona Dorada y se levantó la respectiva acta, manifestó el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Ángel Fernando Arballo Quintero.

“Este fin de semana hubo una fiesta clandestina que hicimos un acta donde había menores de edad y también había venta de alcohol, entonces en ese sentido se levantó un acta, en una casa, cerca de la Zona Dorada, así es, en nuestro caso fue nada más levantar el acta”, añadió Arballo Quintero en entrevista este lunes con personal de medios de comunicación.

“Se suspendió la fiesta, es una multa (la que se aplica), la multa no la hacemos nosotros, la hace el Juzgado Cívico, ya depende del Juez”.

Precisó que en este caso la multa se le hace al dueño de la casa tanto por no contar con permiso para hacer la fiesta, por la presencia de menores de edad y por venta de bebidas alcohólicas.

Arballo Quintero también dijo que para evitar fiestas clandestinas por la celebración del Halloween el próximo 31 de octubre siempre se mantiene un operativo en la noche, se hace junto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Así como el año pasado es igual, visitar bares, antros, en nuestro caso que tengan licencia de mantenimiento y que no haya menores de edad, y claro, estar listos y preparados si hubiera algún pitazo o algo que hay alguna fiesta clandestina claro que llegaríamos a trabajar”, continuó.

También informó que hasta el momento no se ha solicitado ante Oficialía Mayor del Ayuntamiento algún permiso para realización de fiestas por Halloween en alguna casa.

“Normalmente los bares siempre hacen fiestas, pero ellos solicitan su permiso nada más de ampliación (de horarios para operar), en caso de fiestas externas, alguna casa o algo no ha habido algún permiso”, reiteró.

El funcionario municipal precisó que este operativos e hace en conjunto con personal de la SSPM y en el caso de Oficialía Mayor nada más checan que no haya menores y se cuente con licencia de operación y ya las demás instancias participantes tienen sus reglas de operación pues también participa Protección Civil.

En el caso de la vestimenta o disfraces para evitar hacer apología del delito dijo que eso no lo regula Oficialía Mayor, sino instancias como la SSPM.

“También tenemos un operativo permanente en el que estamos haciendo revisiones de bares y antros con diferentes áreas, también participan Protección Civil, que ellos traen sus propias reglas de operación, participa Guardia Nacional, participa la Marina, entonces cada uno trae diferentes reglas de operación y cada uno hace lo que le corresponde”, dio a conocer.

Reiteró que hasta el momento lo que se ha encontrado son algunos casos donde los establecimientos no cuentan con licencia de funcionamiento y se les invita a que la tramiten y sí ha funcionado, van entre 6 a 8 casos de ese tipo, primero se les previene de que tienen que contar con ese documento y si vuelve a incumplir entonces ya se le levanta un acta.