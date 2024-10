Detectan presunta venta ilegal de terreno deportivo de 9 hectáreas del Ayuntamiento a un particular

El Ayuntamiento de Mazatlán detectó una presunta venta ilegal de un terreno de 91 mil 923.18 metros cuadrados de la Comuna a un particular correspondientes a campos deportivos conocidos como Club Juárez, en el fraccionamiento Los Magueyes, al norte de este puerto, por lo que se realizan las acciones jurídicas para recuperar todo lo que sea posible.

En su intervención en la última sesión extraordinaria de Cabildo, el Regidor Jesús Osuna Lamarque recordó que en el periodo del Presidente Municipal, Quirino Ordaz Luna, compró dicho predio a su legítimo propietario el 16 de octubre de 1986 y posteriormente se dio en comodato para usarse como campos deportivos al Club en mención por un periodo aproximado de 20 años.

“El 22 de octubre del 2010 se presentó demanda por prescripción positiva por el señor Justo Ramón Ramos Noriera, representante legal de la asociación Servicios Sociales Pro Colonia Juárez con el entonces Presidente (Municipal) Jorge Abel López Sánchez, tras dos años de litigio se dictó sentencia definitiva el 24 de octubre del 2012, o sea que este juicio solamente duró dos años siendo que hay juicios que duran mucho más años y este fue como un juicio rápido”, expuso el edil Osuna Lamarque.

“Entonces durante este proceso se observa una serie de irregularidades como la presentación de un contrato de donación falso ratificado por un Notario Público radicado en la ciudad de Escuinapa, se observa la defensa del Cuerpo Jurídico del H. Ayuntamiento, como todos sabemos un bien público es imprescriptible, es inalienable e inembargable, una vez que se adquirió este predio a través de este juicio se hizo un contrato de compra venta con un Notario Público radicado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa”.

Reiteró que en este caso estuvieron dándole vueltas al asunto para quedarse con este bien y se nota que la inscripción que se hizo en el Registro Público de la Propiedad fue vía electrónica, por lo que en el libro no hay nada escrito que esa propiedad se haya adquirido, por lo tanto no tenían conocimiento el Departamento de Bienes Municipales de que ese bien ya se había arrebatado al Ayuntamiento.

“Aquí se observa que hay un acto de corrupción y que hay notarios coludidos, el Poder Judicial, los jueces que le concedieron una prescripción a unos particulares siendo que es una propiedad pública, y también se observa la maña defensa del cuerpo de abogados del Ayuntamiento de Mazatlán en la fecha en que sucedió esta irregularidad, también puede ser que los servidores públicos que están en el Registro Público de la Propiedad también tengan algo que ver porque no hay nada asentado en los libros de registros del Registro Público de la Propiedad”, reiteró el edil

“O sea que todo esto se dio por abajito del agua y hasta hace poco nos dimos cuenta que este predio ya no es propiedad del Ayuntamiento, un predio de cerca de 9 hectáreas que estaba destinado para una Unidad Deportiva y que hoy los ciudadanos de Mazatlán, niños y jóvenes ya no podrán disfrutar de este espacio a causa de una acción concertada con alevosía y ventaja, ...tenemos que informar porque al rato van a llegar las máquinas a destruir el campo y la ciudadanía no va saber por qué”.

En la sesión extraordinaria de este sábado se revocó el contrato de comodato de dicho predio que había otorgado a favor del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán en sesión ordinaria del 22 de agosto del 2022, que fue a raíz de que se hizo público ese comodato apareció una persona diciendo ser dueña de esos terrenos utilizados para espacio deportivo, se dio a conocer en la sesión extraordinaria de este sábado, donde Osuna Lamarque pidió que se inicie la investigación legal correspondiente.

Se abre investigación: Alcalde

Por su parte el Alcalde Édgar González Zataráin, precisó que por estos hechos ya se abrió una investigación para ver qué se puede recuperar.

“Ya se abrió una investigación, ya la están llevando a cabo de parte de la vía jurídica y Secretaría del Ayuntamiento para detectar este punto, cómo nos dimos cuenta y por qué lo traemos al Cabildo, porque en algunas sesiones anteriores, creo que hace un par de meses tuvimos una sesión donde le dimos en comodato al Stasam ese espacio, para poderle dar en comodato ese espacio primero se hace una investigación documental en los archivos del Municipio, de Bienes Municipales y del Registro Público, nos encontramos con que seguía siendo del Municipio, según los archivos de Bienes Municipales y según el Registro Público, por lo tanto procedimos a darles esa concesión o ese comodato”, reiteró González Zataráin.

“Pero luego aparece el dueño con unas escrituras, dice ‘yo tengo escrituras sobre ese lugar’, entonces lo que estamos haciendo ahorita es revertir esa concesión o comodato, pero a la par se abrió la investigación, a irnos a fondo como muchos casos que pasaron muy raros en Jurídico (del Ayuntamiento de Mazatlán) en años anteriores, lo dijo bien claro el Regidor Jesús, ésto inició en el 2010 y concluyó en el 2012, fue una sentencia exprés y obviamente a simple vista deja ver que hay involucradas ahí diversas autoridades, yo creo que hasta el Juzgado que con prontitud da resolución y el tema del Registro Público, debe haber igual funcionarios municipales de aquel entonces que no atendieron el tema debidamente y lo dejaron como muchos casos que ha perdido el Municipio”.

González Zataráin reiteró que se va buscar qué se puede hacer legalmente en este caso donde en Bienes Municipales las escrituras de ese terreno siguen estando a nombre del Municipio.

“Vamos a buscar a ver que se puede hacer, si hay algún elemento que nos pueda servir para meternos”, dijo el Alcalde.