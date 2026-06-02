Detención de ‘El Gabito’ resalta acciones positivas de las autoridades, señala Secretario del Ayuntamiento

Aunque aún se espera información oficial sobre el lugar de la detención de Gabriel Martínez Larios, “El Gabito”, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, consideró que este tipo de acciones reflejan el trabajo que realizan las autoridades en materia de seguridad y combate a la delincuencia.

Indicó que hasta el momento el Gobierno de Mazatlán no cuenta con detalles precisos sobre el operativo que derivó en la captura del supuesto integrante de un grupo delictivo en el Estado, ya que la información corresponde a instancias estatales y federales encargadas de la estrategia de seguridad.

“Lo que tenemos es simplemente eso. La Presidenta Municipal está en la Mesa de Construcción de Paz, seguramente ahí están tocando el tema. Son operativos que se hacen por parte del Gobierno estatal y Gobierno federal constantemente, pero recaen también en la Fiscalía General para ser confirmados y conocer el proceso que llevan”, dijo Ríos Pérez.

Asimismo, hizo un llamado a esperar los comunicados oficiales antes de dar por hecho versiones que circulan en internet, pues incluso pueden existir reportes contradictorios sobre el lugar donde habría ocurrido la detención, recordando que se manejaba Real Valle como el lugar del arresto.

“Nosotros estamos a la espera de la información que pueda surgir de forma oficial, porque también en los medios están manejando que si fue en Rosario o en Mazatlán. Entonces, yo haría el llamado a esperar los comunicados oficiales sobre este tipo de acciones”.

“No escuché nada. Incluso donde se comenta que fue el hecho (Real del Valle), yo vivo a un lado, y no se escuchó ningún tipo de detonación ni había ruido, solo la especulación de que estaba la Policía Estatal”.

Sobre la percepción de seguridad en Mazatlán, luego de varias capturas de presuntos integrantes del crimen organizado registradas en los últimos meses, Ríos Pérez afirmó que estos resultados pueden interpretarse de manera positiva para la ciudadanía.

“El hecho de que se estén dando acciones de este tipo es positivo y también da aliento a la gente para que vean que se está combatiendo; esa es la parte con la que nosotros nos quedamos”.

En tanto, señaló que Mazatlán es un punto estratégico para la actividad económica y la movilidad de personas en el sur del Estado, por lo que la presencia de operativos no debe interpretarse como un factor que afecte la imagen del destino turístico.

“Yo creo que esto puede ser positivo, el que se estén llevando a cabo esas detenciones. Si fuera el caso y se ratificara que fue aquí, son cosas positivas porque se están haciendo como nos ha dicho la Presidenta de la República que se están realizando”.

Destacó que las detenciones de objetivos prioritarios suelen ser resultado de labores de inteligencia, lo que permite reducir riesgos para la población y evitar enfrentamientos, tal y como ha sucedido en otros arrestos en el País.

“Recuerden la estrategia de seguridad, que una de ellas es la inteligencia. En el momento que se detiene a alguien es cuando ya traen todos los elementos y por esta inteligencia no hay hechos abruptos de confrontación donde la gente pueda quedar en riesgo”.