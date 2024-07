Mientras que el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que la detención el jueves de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López el jueves pasado en Estados Unidos no va hacer que se alteren los protocolos de seguridad en Mazatlán y todo está tranquilo, el Secretario de Seguridad expresó que la seguridad en este puerto se encuentra reforzada por el periodo vacacional de verano.

El Presidente Municipal agregó que estas detenciones son un tema más complicado porque no se alcanza a dimensionar ni dar la lectura de todo lo que está ocurriendo, no se sabe si es una entrega, si es detención, no queda claro, queda grande todavía el tema de saber discernir lo que está sucediendo en esta materia.

”Lo que sí les digo es que eso no cambia la dinámica, no va hacer que los protocolos de seguridad se alteren, eso lo hemos estado viviendo en comunicación con el Estado, con las corporaciones, la vida continúa dentro de lo normal, no altera el orden, ya hemos visto otras detenciones como fue en su momento la de Joaquín Guzmán (Loera) que no alteró, ya vimos la de Ovidio /Guzmán) en su momento tampoco alteró”, agregó González Zataráin tras manifestar que no se reforzará la vigilancia en Mazatlán.

”No, no porque ha habido detenciones en el pasado que no alteran y sobre todo cuando no sabes cómo sucedieron las cosas, no es un tema de enfrentamientos, no es un tema que haya sucedido en Sinaloa, no es un tema que alerte, yo en lo particular no lo veo así, veo todo en calma, al contrario que continuemos con la normalidad de lo que hemos venido viviendo en los últimos meses, en los últimos años y que en lo particular yo no veo que ésto tenga alguna arista que nos pueda mover a nosotros a ser algún otro tipo de actos”.

La mañana de este viernes dijo desconocer si arribaron elementos de seguridad a Culiacán, pero normalmente siempre llegan policías, ellos hacen sus protocolos, sobre todo el tema federal, a veces este tipo de casos traen su propia logística por prevención quizá, no sé si sea debido a eso, seguramente, pero no nos incluyen a nosotros, todo el tema federal no nos incluye en la logística, si hay alguna indicación nos la van a hacer saber, siempre nos la hacen saber, en este caso no nos han hecho saber absolutamente nada, por eso hablo de que todo está tranquilo, normal, ya hubiese sucedido desde el día de ayer si hubiese algún problema si se estuviera esperando alguna situación”.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, dijo que se encuentra muy coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y están muy atentos, todas las situaciones como las detenciones citadas las toman con mucha seriedad, pero sin generar pánico.

”Estamos tranquilos, estamos en un momento de tranquilidad para los visitantes, para los bañistas que es lo más importante, nosotros somos los que estamos ocupados de esa situación y los demás pueden disfrutar de estas vacaciones con tranquilidad”, continuó Barrón Valdez.

”Nosotros tenemos acciones coordinadas, en un dado caso que se presente algo tenemos planes operativos concretos para poder actuar de manera inmediata, también las áreas de inteligencia de la propia Secretaría pues dan toda esa información, no vaya a llegar de una y nos agarre desprevenidos, para eso son este tipo de reuniones, por eso la coordinación, estamos en constante comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, ellos también nos apoyan y nos instruyen en lo que vamos a atender ya que este tipo de temas son de alto impacto lo que podría suceder, es una situación que de primer momento no nos compete, no nos corresponde directamente, pero estamos también obligados a apoyar”.

Expresó que en las reuniones de la Mesa Regional por la Paz sí se tocan estos temas y no se debe generar pánico.

”No debemos de generar pánico de esta situación porque estamos preparados de manera coordinada para atender cualquier eventualidad que tenemos nosotros, que no vaya a pasar una situación, que por la misma preparación que tenemos podemos evitar”, expresó el titular de la SSPM.

”Tenemos un operativo especial nosotros para lo que es las vacaciones de verano y creo que es suficiente, se han dado resultados positivos en las acciones que se han implementado, entonces por lo pronto con eso y tenemos también otras estrategias, porque no se pueden comentar directamente al público, pero que tienen que ver con evento de alto impacto”.

También dijo que como parte del operativo de seguridad por el periodo vacacional de verano se trabaja de manera coordinada con instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y elementos de la Guardia Nacional realizan recorridos a pie en centros comerciales y en diferentes puntos de la zona turística.