$!Deterioro de ecosistemas ocasionan más huracanes con mayor intensidad, advierten

Y mientras no se aplique la reglamentación por las autoridades, no existe una solución global, advirtió el investigador Arturo Ruiz Luna.

“Las leyes y reglamentación para ordenar existen, pero no se aplican por los Gobiernos. Mientras no se cumpla con la normatividad, no hay soluciones globales, sino acudir a cada lugar cuáles son los servicios que más les aporten. Ya he participado en tres ordenamientos acuícolas en Sinaloa y ninguno se ha aplicado”, evidenció.

“El impacto más evidente por el cambio climático en los ecosistemas, señalando el aumento en el número e intensidad de huracanes en México”, advirtió.