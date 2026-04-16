$!Deterioro y abejas acechan a plantel de preescolar en Mazatlán

El llamado de alerta de los padres de familia del Jardín de Niños Ángela Lund, ubicado en Lomas de Mazatlán se reactivó una vez más por el riesgo a que están expuestos más de 80 menores que ahí toman clases con techos severamente dañados porque las vigas ya están huecas y oxidadas, generando que miles de abejas se anidaran sin que los gobiernos les hayan resuelto reubicar o reparar la infraestructura que está a punto de caerse. Ante ello, señalan que la situación les llevó a entregar una carta a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, cuando visitó Mazatlán, explicó la directora del plantel educativo, Dorant Isaith Lugo Lugo. Reiteró que durante cuatro ciclos escolares han hecho la denuncia al Ayuntamiento de la presencia de una gran cantidad de abejas que por estar en pésimas condiciones los techos de los dos edificios donde albergan las cuatro aulas se instalaron colmenas, exponiendo a la población infantil.

“Recién llegué hace cuatro ciclos escolares aquí y cuando yo llego, pues veo las condiciones del techo y solicité un dictamen a Protección Civil para que vinieran a revisar. En aquellos años Protección Civil me da un dictamen donde dice que pues esta estructura está fatal porque los niños corren mucho riesgo”. Incluso, agregó que inmediatamente informó al Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa, que realizarán una supervisión al plantel para que lo contemplarán en el programa de reparación, dado que el techo está a punto de colapsar. Y lo mismo diagnosticaron que de puro milagro el techo no ha colapsado en tantos años que tiene la escuela., pero hasta ahí.

“Nosotros hicimos lo que procede, ante el sector de la Secretaría de Educación, ante el ISIFE y el Ayuntamiento y ante incluso el Club Rotario pidiendo apoyo para que se haga el reemplazo de los techos. Como consecuencia, pues, de la mala infraestructura, en algún momento de la vida las abejitas, encontraron un espacio apto para venir a instalarse en las vigas de la escuela”. Narró que han solicitado apoyo cuando andaba de candidato al Diputado de Morena Carlos Escobar, quien les prometió que regresaría para apoyar porque ahí cursó el jardín de niños, pero no ha cumplido. “En lugar de tener apoyo, pues, lo único que recibimos nosotros, que somos una escuela pública, que trabajamos con las aportaciones de los padres de familia. En aquel entonces, los papás nos ayudaron, buscamos apoyo con los de Mieles Osako para que nos ayudaran a retirar el enjambre, otra vez de cajas, con otro papá que nos ayudó y pues nos bajaron los costos, no lo hicimos a través del apicultor que nos sugirió el Municipio y sellaron con poliuretano esa vez. Pero después de eso reincidió el problema ahí mismo con los meses”, explicó la directora.

Y de igual manera, hicieron el llamado a Protección Civil Municipal y nada más encintan y se van dejando el riesgo latente entre las vigas del techo dañado. También acudió Protección Civil del Estado y prometió apoyar, pero tampoco han vuelto, abundó. La directora habló de otro compromiso que hizo el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, de dónde le anunciaron un recurso autorizado para reparar las vigas dañadas, pero sigue esperando alguna información de cuándo inician. “Nosotros tenemos palomeado un apoyo por Obras Públicas. Se supone que ellos tenían que venir ahora en el mes de abril. Ya vinieron a hacer el levantamiento, vinieron a hacer la revisión, solamente iban a venir a ejercer el recurso. Ya me comuniqué con el director de Obras Públicas a través de un mensajito y anoche me dijo que se supone que hoy me iba a hacer una llamada, pero pues todavía la espero”, expresó.