Detiene SSPM en Mazatlán a 9 personas, asegura 15 armas y recupera tres vehículos robados durante la última semana

Durante la semana que acaba de concluir, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a nueve personas, aseguraron 15 armas de fuego y recuperaron tres vehículos que contaban con reporte de robo, informó el titular de dicha corporación durante la primera edición de la Vocería de Seguridad del Gobierno de Mazatlán.

"(Tuvimos) nueve detenidos por diversos delitos, entre los que destacan personas detenidas con armamento en el poblado de La Cofradía, hay el aseguramiento de dos vehículos, dos motocicletas y un vehículo automotor con reporte de robo", dijo Gabino Ulises Jacobo Guerrero.

"De lo asegurado tenemos dos armas cortas que fueron localizadas abandonadas en establecimientos comerciales en diversos hechos, y 8 armas largas, así como hidrocarburos, aseguramiento en Rincón de Urías y las armas, 5 armas largas que fueron localizadas en La Escondida, Ejido Miravalles, todo esto por parte del Grupo GOES (Grupo de Operaciones Especiales) de Policía Municipal".

En su intervención en la conferencia de prensa realizada a las 10:00 horas de este martes en la Sala de Cabildo, también agradeció la colaboración interinstitucional a todas las instancias de los diferentes niveles de gobierno que se suman a este esfuerzo.

"En lo que a Seguridad Pública corresponde tenemos una tendencia a la baja en reportes de robo de vehículo, en octubre bajó 32 por ciento, la tendencia a la baja en reporte de robos de motocicletas igualmente en el mes de octubre el 84 por ciento y tendencia a la baja en el robo a comercios en un 77 por ciento", expuso Jacobo Guerrero.

"Quiero informarles que a partir de hoy se activan las casetas de Policía en Cerritos, la cual va a ser ocupada por el Escuadrón Acuático, asimismo la caseta que se encuentra en Zona Dorada, esta va a ser una réplica de lo que tenemos en el Centro Histórico con la Policía del Grupo de los Metales, entonces para darle cobertura en seguridad al sector restaurantero y zona de bares y antros en un horario extendido".

Precisó que se destinará una fuerza de 20 elementos que trabajarán en el turno nocturno, de las 18:00 horas o seis de la tarde y hasta las 24:00 horas o hasta las 2:00 de la mañana.

"Con el afán de que la vida nocturna en este sector se reactive, se empiece a reactivar y tenga la confianza la ciudadanía de estar por ese lugar y que cuenten con seguridad de Policía Municipal", precisó.