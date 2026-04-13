Detienen a 39 motociclistas en Mazatlán por causar actos de molestia en la vía pública y aseguran 26 motocicletas

Un total de 39 motociclistas fueron detenidos por causar actos de molestia en la vía pública como realizar acrobacias o “caballitos” y se aseguraron 26 motocicletas en avenidas como Del Mar y Quirino Ordaz Coppel la noche del domingo, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Dicha corporación precisó que por causar actos de molestia en la vía pública y por incumplir con la Ley de Movilidad Sustentable, elementos de esa dependencia pusieron a disposición del Juez Civil a 39 conductores de motocicletas durante la noche del domingo 12 de abril.

“Las acciones preventivas se llevaron a cabo en distintos puntos de la Avenida del Mar donde los agentes detectaron varios jóvenes realizando maniobras y conductas que ponían en riesgo su integridad, así como la de terceras personas, motivo por el cual se les marcó el alto preventivo”, añadió.

“Durante la inspección de las unidades se detectaron diversas irregularidades, entre ellas la falta de documentación, exceso de pasajeros y conducción en exceso de velocidad. Como resultado 26 motocicletas fueron trasladadas a los patios de la pensión correspondiente”.

Dicha corporación reiteró el llamado a los conductores de motocicletas a respetar la Ley de Movilidad Sustentable y a portar la documentación en regla para evitar sanciones y contribuir a la seguridad vial.

Personal de la SSPM también dio a conocer que del viernes al sábado fueron aseguradas cuatro motocicletas con reporte de robo en el Infonavit Conchi con una persona detenida y una motocicleta más en el Infonavit Jabalíes, en esta última se detuvo a tres personas, una de ellas como probable responsable del robo y dos más por faltas administrativas por alteración del orden público.