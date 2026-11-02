Detienen a ocho personas y un vehículo por apología del delito la noche de Halloween en Mazatlán: SSPM

Fueron ocho personas detenidas y un vehículo asegurado señalado por hacer apología del delito durante la noche de Halloween, informó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero.

En total esa noche del 31 de octubre fueron detenidas 25 personas, además de las de apología del delito, se detuvo a seis por conducir en riesgo la integridad de las personas, seis por alterar el orden público, tres por conducir motocicleta sin documentación respectiva, una por evadir indicaciones de la autoridad una y una por insultos a la autoridad.

“Ayer creo que hubo muy buena participación de la ciudadanía, estuvo muy lleno ahí la Callejoneada, estuvo tranquilo, se desarrolló sin novedad”, dijo Jacobo Guerrero la mañana de este lunes en entrevista al acompañar a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez durante un recorrido por el Panteón Municipal 3, en este puerto.

“(En el caso de Halloween) sí hubo algunos detenidos por alterar y más que nada por alusión al delito, los disfraces diversos y más que nada los vehículos con manchas y haciendo alusión como si trajeran algún tipo de bulto y ese tipo de situaciones”.

Precisó que en el caso de un vehículo por alusión al delito fue puesto a disposición del Juez de Barandilla para que determine lo procedente como una falta administrativa.

También dio a conocer que el domingo, durante la celebración del Día de Todos los Santos, se detuvo a una persona por faltas administrativas únicamente, y la jornada estuvo tranquila, sin novedad en materia de seguridad.

“Esperemos que hoy tengamos mayor afluencia, igual vamos a estar muy pendientes, el operativo (de seguridad) es igual, es el mismo despliegue de ayer y de hoy, únicamente que esperamos mayor afluencia, esperemos que se desarrolle sin novedad”, continuó.