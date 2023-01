MAZATLÁN._ Un trabajador del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social nuevo fue detenido por presuntamente intentar atropellar a un elemento de la Policía de Tránsito Municipal que no le dejó estacionar su carro a un lado de dicho nosocomio.

“Estamos poniendo solamente lo que es la falta, podemos agarrarlo como en riña, riña, abuso de autoridad, porque ya la otra cuestión de aventarle el vehículo se podría configurar un delito, lo que sería el homicidio en grado de tentativa”, dijo el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez en entrevista este viernes sobre este hecho que fue gravado en video y que circula en redes sociales.

“Entendemos la situación también, se analiza eso y solamente se pone por lo que es la falta administrativa ante el Juez Vívico, no se va hacer (no se va poder a dicha persona a disposición del Ministerio Público), de momento no trascendió a mayor, no hubo ninguna lesión, no alcanzó a golpear al elemento”.

Agregó que desde el jueves dicha persona se había molestado porque no se le permitió estacionar su vehículo en un espacio prohibido para ello donde se habilitó un circuito para ascenso y descenso de pacientes en dicho hospital y la mañana de este viernes ocurrió lo mismo.

Por ello la mañana de este viernes fue detenido y puesto a disposición del Juez Cívico del Tribunal Municipal de Barandilla.

El circuito que se habilitó fue para dejar libre el carril preferencial para transporte urbano en la Avenida Ejército Mexicano.

“Ya fue detenido, se encuentra detenido por una falta administrativa, en este caso es por riña, esa persona estaba teniendo problema porque se estaba estacionando en un área prohibida, parece que lo hizo ayer, lo volvió hacer el día de hoy y ya fue detenido y remitido al Juez Cívico, fue detenido hoy como a las ocho de la mañana, es trabajador del IMSS al parecer”, continuó el titular de la SSPM.

Precisó que hasta el momento nada más le han reportado este tipo de agresiones a personal de la Policía de Tránsito Municipal en el circuito que se habilitó en la Calle Armada de México para ascenso y descenso de pacientes al Hospital del IMSS para que los automovilistas ya no lo hagan en el carril preferencial en la Avenida Ejército Mexicano.

“Hasta ahorita han reportado nada más ese, sí pasan situaciones así, muchas veces los elementos usan un criterio y entienden también la molestia de las personas y no trasciende mucho la falta administrativa, lo deja en libertad pues entiende la situación que no debería pasar, es muy claro: cualquier ofensa a la autoridad pues tiene que ser remitido ante el Juez Cívico”, reiteró Barrón Valdez.