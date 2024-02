Mientras que tres personas fueron detenidas por oponerse a retirar sus carpas para apartar espacios en el malecón, la noche del viernes un total de 20 mil 560 personas acudieron la zona del Paseo Olas Altas, miles más se congregaron en el paseo costero, además de quienes acudieron a los estados de Béisbol Teodoro Mariscal y de fútbol El Encanto.

“El balance es muy bueno (del segundo día del Carnaval), la verdad que es un segundo día que afortunadamente vamos muy bien, a pesar de que teníamos el evento del estadio que nos preocupaba un poquito ahí salió todo bien también en el área del Estadio, del partido de fútbol (entre Mazatlán FC contra el Atlas del Guadalajara)”, expresó el Alcalde Édgar González Zataráin la mañana de este sábado al realizar un recorrido de revisión al área del Carnaval en la Avenida del Mar para que todo esté bien.

“Y sobre todo que la zona de Olas Altas que se tuvo un récord de más de 20 mil, fueron 20 mil 560 ingresos para ser precisos, superó el año pasado que fueron apenas los 17 mil el mismo día y que eso permitió que se desarrollara sin problema todo el tema de Olas Altas, no hubo pleitos, no hubo conflictos, no hubo prácticamente agresiones, prácticamente todo en orden, no se diga el Estadio de Béisbol que estaba tranquilo porque había poca afluencia, pero que finalmente era un evento más cultural”.

Agregó que fue algo sorprendente la afluencia de personas que se concentró en el malecón durante la segunda noche del Carnaval, que se realiza del 8 al 13 del presente mes en curso.

“La afluencia que se concentró en el malecón algo sorprendente, porque una cosa era Olas Altas con más de 20 mil personas y otra cosa el malecón que también tenía miles de personas abarrotadas en la parte del malecón, algo que normalmente no veíamos tanto y se mantuvo todo en calma”, continuó el Presidente Municipal en el recorrido acompañado de funcionarios de su equipo de trabajo.

“El operativo ha sido constante, el operativo para retirar a quienes vienen a acampar, a quienes vienen a traer hasta colchón y sillones y cosas de este tipo, pero los han estado moviendo, es una lata porque los mueves y se te vuelven a poner, anoche hubo tres detenidos por ese tema, por desobedecer la orden de la autoridad de retirar las carpas y obviamente se les retiraron también algunas carpas que están en resguardo, multas y tres detenidos por ese tema del malecón”.

Añadió que el viernes retiraron más de 30 carpas o casas de campaña de personas que acuden a apartar lugares en el malecón para ver el desfile del Carnaval del domingo.

“Que vengan y se sienten en el malecón no lo puedes quitar porque es un derecho de cualquier ciudadano, lo que no se peude es bloquear lo que es el malecón, el área peatonal y lo que no se va permitir es que ese que está sentado ahí llegue hoy o mañana en la mañana con 200, 300 sillas porque no lo vamos a permitir, él se podrá quedar sentado ahí y quizá tendrá derecho a su familia, 19, 15 sillas y hasta ahí se acabó, ya están identificados”, recalcó González Zataráin,

“Se van a quedar sentados, tienen tres días ahí, bueno, nada más lo que te corresponde, te va corresponder lo de una familia, no te les vamos a dar espacio para el negocio, porque la mayoría de ellos es eso, se tratan de disfrazar ahí, pero a quién engañan, sabemos, realmente sabemos que si tienen tres días ahí con esa persistencia pues obviamente es porque hay un negocio detrás”.

Reiteró que todos los días se detectan casos de renta de sillas, pero se retiran.

“Todos los días se detectan, creo que hay siete más que se detectaron (el viernes), se les ha retirado la publicidad que ponen con lonas, ha sido más duro este año porque como que la gente le agarró por meterse más a este tema de hacer negocio y estamos conteniendo, no lo vamos a permitir, vamos a estar ahí hasta el último momento”, expresó el Alcalde.

“Qee no les renten, es el llamado, porque no les van a cumplir, y no les van a cumplir porque no les vamos a dejar que renten, podrán hacerlo aquellos establecimientos que son privados, que están dentro de su predio, pero lo que sea el área pública de la calle que no lo hagan, que no se renten, que no lo permitan, excepto aquellos hoteles tradicionalmente que sacan su frente para su huésped, que siempre se ha respetado, de ahí en fuera no es correcto, que la gente no caiga porque no le van a poder responder, se les van a hacer perdedizos y no les van a cumplir con las sillas, que eviten caer en ese tipo de fraudes”.

Esta noche también fueron detenidas 40 personas tanto en el exterior como en el interior del Estadio de Futbol y 16 en el Paseo Olas Altas, éstos últimos principalmente por alterar el orden público y hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública.