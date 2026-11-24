Durante la semana del 16 al 23 de noviembre fueron detenidas en Mazatlán siete personas, se aseguraron dos armas largas y 90 dosis de presunta droga, además se recuperaron tres vehículos y una motocicleta con reporte de robo, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Remigio Cruz Domínguez.

Precisó que como resultado de las acciones de proximidad social, prevención del delito y vigilancia implementada en diferentes sectores de Mazatlán, se recuperaron tres vehículos automotores y una motocicleta con reporte de robo.

Durante su intervención en la conferencia de prensa de la Vocería de Seguridad del Gobierno de Mazatlán, precisó que también se aseguraron 90 dosis de presuntas sustancias ilícitas, de ellas 40 de sustancia granulada con características similares a la de la metanfetamina y 50 de polvo blanco con características a la cocaína.

“A esos resultados se suma el trabajo interinstitucional que permitió el aseguramiento de dos armas largas, cargadores y cartuchos”, continuó el General Cruz Domínguez.

“Como parte de las acciones coordinadas entre las distintas corporaciones de seguridad, en cuanto a las detenciones, se detuvo a siete personas, fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente por su probable participación en diferentes hechos constitutivos de delito, tres por su probable relación con el delito de robo a comercio, dos por presuntos delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, uno por transitar en el vehículo con reporte de robo y uno más que contaba con una probable orden de aprehensión vigente”.

Dijo que dichos resultados reflejan el trabajo operativo y preventivo que se mantiene en el municipio de Mazatlán y la coordinación entre las instituciones de seguridad para fortalecer la vigilancia y atender los hechos que afectan la tranquilidad de las familias mazatlecas.