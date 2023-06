A petición de los vecinos, el Alcalde de Mazatlán y el desarrollador acordaron la mañana de este miércoles parar los trabajos de desviación de un canal para construir un fraccionamiento privado a un lado de la Colonia Ampliación Villa Verde para que no afecte con inundaciones y al puente que se reconstruye en esa zona de la ciudad.

“Quiero aclarar que no se tenía permiso (para que se desvíe dicho canal), él (el propietario) tiene un trámite ahí, pero no se ha aprobado, está en proceso, entonces parte de lo que nosotros le decimos: no puedes hacer eso, es tu propiedad y puedes hacer los pozos que quieras, pero no pueden conectar un arroyo, que no lo ha conectado, empezaron a hacer el trazo”, dijo el Alcalde durante una reunión con los vecinos y el desarrollador en el lugar.

Agregó ante personal de medios de comunicación que el desarrollador no puede hacer el desvío del canal por todas las afectaciones que eso tendría.

“Incluso el puente tendría afectación por ese canal (si lo desvían), porque le va pegar de lado y lo va a romper, entonces ya el propietario pues reaccionó bien en ese sentido y dice está bien, paró los trabajos, a recomponer ahí, a cerrar ahí el canal y que queden las cosas como estaban, de eso se trata”, continuó el Presidente Municipal.