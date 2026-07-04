$!Detonaciones de arma de fuego interrumpen jornada de búsqueda de colectivo en Escamillas

MAZATLÁN._ Momentos de tensión e incertidumbre vivieron integrantes del colectivo de búsqueda Por Las Voces Sin Justicia la tarde del viernes 3 de julio, durante una jornada realizada en la zona de Escamillas, después de que se escucharan detonaciones de arma de fuego derivadas de un hecho de violencia registrado cerca de donde se encontraban, por lo que tuvieron que detener sus actividades. La situación fue dada a conocer por el propio colectivo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde relataron que mientras llevaban a cabo labores de búsqueda de personas desaparecidas tuvieron que resguardarse por seguridad ante los acontecimientos que se desarrollaban en las inmediaciones. “Hay momentos que jamás imaginaríamos vivir mientras buscamos a nuestros seres queridos. Hoy, durante una jornada de búsqueda en la zona de Escamillas, nos tocó resguardarnos tras escuchar detonaciones de arma de fuego derivadas de un hecho de violencia ocurrido en una comunidad cercana”, se lee. “Fueron minutos de incertidumbre que nos recuerdan que, además del dolor de la ausencia, las familias buscadoras también enfrentamos riesgos cada vez que salimos al campo”.

De acuerdo con la información compartida, las actividades se realizaban con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Policía Estatal y la Secretaría de Marina, corporaciones que brindaron protección a las integrantes del colectivo durante los minutos de incertidumbre generados por los hechos violentos. “Agradecemos al personal que nos brindó resguardo durante esos momentos y elevamos nuestras oraciones por los elementos que se encontraban atendiendo los hechos registrados en una comunidad cercana”, compartieron. El colectivo señaló que experiencias como la ocurrida durante esta jornada evidencian los riesgos que enfrentan constantemente las familias que participan en la búsqueda de personas desaparecidas. Indicaron que, además del dolor y la incertidumbre que implica no conocer el paradero de un ser querido, quienes salen al campo para realizar estas labores deben enfrentar escenarios que pueden poner en riesgo su integridad física.

“Lo ocurrido hoy también nos recuerda que, en muchas ocasiones, como en las búsquedas que realizamos en Concordia, las familias buscadoras realizamos nuestras jornadas sin acompañamiento de seguridad, enfrentando riesgos que nunca deberían formar parte de la búsqueda de nuestros seres queridos”, detallan. A través de este comunicado, las integrantes del colectivo expresaron su agradecimiento al personal de seguridad que les brindó resguardo durante la emergencia y reconocieron la labor de los elementos que atendían el hecho violento ocurrido en una comunidad cercana a la zona donde realizaban sus actividades. Asimismo, se aprovechó para reflexionar sobre las condiciones en las que frecuentemente desarrollan sus jornadas de búsqueda, al recordar que no siempre cuentan con acompañamiento de corporaciones de seguridad y que en diversas ocasiones han tenido que ingresar a zonas de difícil acceso o consideradas de riesgo sin la protección necesaria. Un punto importante mencionado en su posicionamiento, fue como en ocasiones anteriores los colectivos han realizado búsquedas en el municipio de Concordia sin el acompañamiento de seguridad, situación que incrementa la vulnerabilidad de quienes participan en estas jornadas.