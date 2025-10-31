$!Develan el velero ‘El Patrón’ en honor a Juan Vázquez Reséndiz en la Casa del Marino

MAZATLÁN._ Una celebración a la memoria y el legado del Patrón de Costa de la Marina Mercante, Juan Vázquez Reséndiz, fue la que se vivió este viernes en el museo Casa del Marino, donde se develó oficialmente el velero “El Patrón”, pieza construida por él hace más de cinco décadas y que hoy se integra a la colección permanente del recinto. La ceremonia fue encabezada por el Capitán de Altura, Mario Velázquez Salazar, quien forma parte del patronato impulsor de este museo, quien destacó la importancia de esta nueva incorporación a la galería. Velázquez Salazar señaló que la pieza no solo cuenta con un gran valor histórico, sino también simboliza la pasión, conocimiento y vocación marítima de generaciones de marinos formados bajo la guía de Vázquez Reséndiz. “El velero viene a enriquecer más las piezas tan valiosas que tiene este museo marítimo. Es un atractivo que la gente admira y aprecia. Hemos estado trabajando para no tener un museo estático, sino uno que siga creciendo con más piezas”, comentó.









Durante el evento, la familia de Vázquez Reséndiz, como lo son hijos y nietos, compartió un mensaje cargado de emoción y gratitud, recordando al capitán como un educador excepcional y un ser humano generoso y comprometido con la formación de nuevas generaciones de marinos. Asimismo, cada uno recordó su anécdota más entrañable con respecto al velero “El Patrón”, el cual, en 1971 durante una práctica, Vázquez Reséndiz lo hizo navegar por vez primera, donde a pesar de las dudas de sus alumnos y familiares, el velero logró zarpar con éxito y regresar a la costa, bajo la supervisión de su creador. El acto también se prestó para rendir tributo a la labor educativa de Vázquez Reséndiz, quien durante décadas impartió clases y prácticas en la Escuela Náutica de Mazatlán, dejando una profunda huella en la formación de marinos de todo el País.

Sus ex alumnos, quienes estuvieron presentes en esta ceremonia, recordaron su carácter firme pero noble, su amor por el mar y su vocación por enseñar siempre con el ejemplo. De esta forma, la incorporación del velero “El Patrón” no solamente embellecerá la colección del museo Casa del Marino, sino que además mantendrá viva la memoria de un hombre que dedicó su vida al conocimiento, la disciplina y la educación marítima. Cada pieza que se añade a la colección de este recinto refuerza su propósito, el cual es preservar la historia marítima de Mazatlán y rendir homenaje a quienes han hecho del mar su vida y vocación.