$!DGETI presenta nueva oferta educativa con innovadoras carreras técnicas

Con el propósito de brindar mejores capacitaciones a sus estudiantes, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) anunció este viernes la inclusión de nuevas carreras técnicas a la oferta educativa que tendrán, a partir del ciclo escolar 2026-2027, los estudiantes de CBTIS y Cetis de todos el país.
En rueda de prensa, Ángela Medina, comisionada de DGETI en Sinaloa, junto a los directores de los planteles Cetis y CBTIS en el estado, dieron a conocer el paquete de estas innovadoras materias con las que los jóvenes podrán destacar áreas como tecnología, industria y servicios, con enfoque en la empleabilidad y el desarrollo sostenible.
Entre las nuevas carreras técnicas destacan Aeronáutica, Biónica, Ciber Seguridad, Comercio Internacional y Aduanas, Electromovilidad, Gestión e Innovación Turística, Inteligencia Artificial, Robótica y Automatización, Semiconductores y Microelectrónica, Microelectrónica, Nanotecnología, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, entre otras.
“Las nuevas carreras son como 14 a nivel nacional, sí. La verdad que nuestro director general, Rolando de Jesús López Aldaña, ha llegado a abrir este paradigma más bien de todo este mundo de nuevas carreras para que lleguen y se quedan con nosotros. Actualmente tenemos nueve planteles en el estado y tenemos una matrícula de 13 mil 81 alumnos”, dijo Medina Montes.
Detalló que actualmente ya iniciaron con las materias de Ciber Seguridad en el Cetis 127 de Mazatlán y con E-commerce en el Cetis 108 de Guasave. Mientras que en el próximo ciclo arrancarán con Inteligencia Artificial en el Cetis 224 de Culiacán, una carrera que ha llamado mucho la atención entre alumnos por todos los avances tecnológicos que existen.
DGETI cuenta con planteles de Cetis y CBTIS en los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, donde registran una tasa del 83.5 por ciento de alumnos que terminan sus estudios; además de un porcentaje de 81 por ciento en jóvenes que tras culminar en sus planteles, continúan sus estudios universitarios.
Asimismo, DGETI Sinaloa reiteró la invitación a jóvenes y adultos a conocer su innovadora oferta educativa innovadora, diseñada para responder a las necesidades del mercado laboral actual, pues afirman que muchos de sus egresados han podido ingresar a empresas e instituciones importantes después.
3 de febreroFecha en que arrancan las inscripciones en los planteles Cetis y CBTIS de todo Sinaloa.