$!DGETI presenta nueva oferta educativa con innovadoras carreras técnicas

Con el propósito de brindar mejores capacitaciones a sus estudiantes, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) anunció este viernes la inclusión de nuevas carreras técnicas a la oferta educativa que tendrán, a partir del ciclo escolar 2026-2027, los estudiantes de CBTIS y Cetis de todos el país. En rueda de prensa, Ángela Medina, comisionada de DGETI en Sinaloa, junto a los directores de los planteles Cetis y CBTIS en el estado, dieron a conocer el paquete de estas innovadoras materias con las que los jóvenes podrán destacar áreas como tecnología, industria y servicios, con enfoque en la empleabilidad y el desarrollo sostenible.

Entre las nuevas carreras técnicas destacan Aeronáutica, Biónica, Ciber Seguridad, Comercio Internacional y Aduanas, Electromovilidad, Gestión e Innovación Turística, Inteligencia Artificial, Robótica y Automatización, Semiconductores y Microelectrónica, Microelectrónica, Nanotecnología, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, entre otras. “Las nuevas carreras son como 14 a nivel nacional, sí. La verdad que nuestro director general, Rolando de Jesús López Aldaña, ha llegado a abrir este paradigma más bien de todo este mundo de nuevas carreras para que lleguen y se quedan con nosotros. Actualmente tenemos nueve planteles en el estado y tenemos una matrícula de 13 mil 81 alumnos”, dijo Medina Montes.