Día de la Música deja buen respiro a restaurantes del Centro Histórico de Mazatlán, señala Canirac

Movimiento de ventas y de dinero dejó a su paso el evento del Día de la Música en en el Centro Histórico de Mazatlán durante el fin de semana, lo cual es considerado como un buen respiro para el sector restaurantero.

Lo anterior lo confirmó Cecilia Osuna Guerrero presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados Mazatlán.

“Son buenos comentarios que me dieron, yo anduve por ahí y vi lugares llenos. Obviamente los que fueron más fortalecidos son los que están a pie de banqueta, al aire libre y los que están más visibles y estuvo por ahí un restaurante que dijo que ellos fueron un poco menos favorecidos porque están encerraditos. Pero, finalmente hubo movimiento y habiendo movimiento se reactiva todo porque se mueve el dinero”.

Los propietarios coincidieron en que fue positivo este tipo de eventos que incentivan los fines de semana.

“Fue otro buen respiro de fin de semana y ojalá se sigan haciendo eventos de este tipo de fin de semana porque de cualquier otra forma reactivan la economía, los distintos centros de la zona”.

Osuna Guerrero expuso que el evento del Día de la Música de este año duplicó los escenarios para esta edición favoreciendo en todo.

“Hubo gente que me comentó y me lo dijeron el sábado, entre los restaurantes a pie de la Plazuela Machado. Oye Cecy tuvimos más gente que en Carnaval, así tal cual y otros que les fue muy bien como cualquier fin de semana, pero bien”, expresó como buena noticia de lo que se vivió ese día.

También, hubo propietarios que tras un recorrido realizado por Noroeste, criticaron la instalación de algunos templetes que favorecieron a los negocios sin importar bloquear al resto.

De hecho, hablaron de que hubo restaurantes que tuvieron trabas del Municipio para el tema del permiso y que les pidieron más requisitos a unos que a otros en cuestión de los horarios.