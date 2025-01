$!Diagnostican al perrito ‘Máster’ como estable y con mejor semblante

“No será nasogástrica por la hemorragia en la herida, lo íbamos a intentar así pero para no lastimarlo, lo que se hará será una traqueotomía para poder estarlo alimentarlo”.

“Se va a hacer una traqueotomía para poder estarlo alimentando por ahí, porque por la nariz tiene las heridas y no ha estado parado de sangrar, y para no errarle y no lastimarle ahí no va a ser sonda nasogástrica”.

Hasta el momento la respuesta por parte de la ciudadanía ha sido positiva ante este caso, quienes han realizado donación de alimento e insumos médicos a la Veterinaria de Lomas de Mazatlán.

La institución sigue abierta a recibir cualquier tipo de donación como pañales, insumos médicos o alimento, entre otros, que puedan ayudar a la recuperación de ‘Máster’, las cuales se pueden hacer en las instalaciones de ésta.