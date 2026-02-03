Días de Carnaval podrían sentirse entre los 35-37 grados centígrados; advierte PC Estatal

Luego de que realmente la temporada invernal no se sintiera tan fría como en otras ocasiones, el Coordinador de Protección Civil Estatal, Roy Navarrete, indicó que para las fechas del Carnaval de Mazatlán podrían presentarse temperaturas de hasta los 35-37 grados centígrados, por lo que está vez no se esperan los “vientos de Carnaval”.

Señaló que no se tiene percepción de posibles lluvias próximamente; mientras que a partir de la semana entrante los rayos del sol se sentirán aún más intentos en las calles. No obstante, añade que será por la mañana cuando la gente pueda sentir un clima más refrescante.

“La probabilidad de lluvia está muy baja en esta semana, sí van a andar entre 22 y 35 grados centígrados hoy en día con algunos nublados, pero a partir de mañana ya va a estar despejado y los rayos del sol los vamos a sentir más, pero se pueden sentir hasta 37 grados centígrados”, dijo Navarrete Cuevas.

“En las mañanas va a estar amaneciendo fresco, más en zona de montaña, entre 8 y 12 grados centígrados. En el norte anda entre 12 y 16 grados, pero aquí en Mazatlán entre 14 y 21 grados centígrados, ya a partir del mediodía se presentará hasta 35 o 37 grados centígrados”.

Comentó que esas fechas serán idóneas para que tanto visitantes como locales pueden aprovechar las playas de Mazatlán y todos Sinaloa. Por tanto, Protección Civil estará al tanto de vigilar esas zonas para garantizar el resguardo de todos los invitados a la gran fiesta del puerto.

“(Durante el Carnaval) Va a ser calor, vamos a disfrutar las playas de aquí del estado y por supuesto de Mazatlán. Ahorita la playa ya está concurrida también, podemos verlo. Ayer estuvimos en Altata, en Navolato también, mucha familia, mucha visita; entonces para nosotros es un indicador de cómo vienen los Carnavales”.

“También como después viene Semana Santa, nosotros ya estamos listos con la misma estrategia que vamos a retomar. Sabemos que son más de 600 kilómetros de playa que las que debemos tener el resguardo de la ciudadanía”.

Recordó que actualmente Sinaloa cuenta con la realización de ocho carnavales ya confirmados; mientras que hay dos municipios que aún están buscando celebrar realizar su Carnaval, así que están a la espera de la confirmación por parte de sus entidades.