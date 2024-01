Con el tema sobre la mesa de la regulación de la inversión de desarrolladores inmobiliarios y las afectaciones a la red de drenaje en Mazatlán, se sostuvo una reunión entre el Alcalde Édgar Gonzalez Zataráin y el Secretario de Economía en Sinaloa Javier Gaxiola Coppel, esto con el fin de buscar estrategias que mantengan abiertas las puertas sin ser totalmente permisivos.

“Ese tema ya lo traemos con él en la mesa y es continuar cómo le vamos a entrar para amortiguar eso, porque no nos podemos cerrar a las inversiones pero tampoco podemos ser tan irresponsables en el sentido de sí darle permiso a todo mundo, que se conecte todo mundo y que el drenaje brote por todos lados”, mencionó el Alcalde previo a su encuentro con Gaxiola Coppel.

Afirmó que debido a la problemática en el puerto, es algo que tiene que normarse, ya que no puede estar saturado el tema del drenaje, dado que en las condiciones que se encuentra no se pueden conectar más a fraccionamientos o más edificios porque no tiene capacidad.

“El tema del drenaje se veía venir desde hace mucho y se empezó a ver venir desde hace seis o siete años para acá, que empieza a brotar precisamente por el crecimiento tan grande de la ciudad, lo débil de la tubería que hacen que truene la presión de la misma red y te va a ir tronando toda la red”, señaló.

Resaltó que tiene que buscarse una solución entre quienes desean invertir en Mazatlán y el Gobierno, para determinar cómo puede soportar esa parte, así como analizar de la mano con la Secretaría de Economía, pues son ellos quienes ofertan a Mazatlán fuera del Estado o incluso fuera del País y tienen que ser claros en lo que se oferta.

Hay un reglamento que se encarga de regular este tema, declaró, sin embargo, ahora lo que corresponde es hacerlo valer, pues aunque existen muchos fraccionamientos que sí han instalado su propia red, al final terminan entregándose a Jumapam una vez que hacen entrega del fraccionamiento y en muchos de los casos resulta ser deficiente.

“Queremos que sea algo que sea apropiado porque terminas teniendo algo deficiente y haces un gasto innecesario y termina conectándose a la red porque no funciona lo que pusiste, ahí es donde se tiene que poner mucho cuidado, que el fraccionador sí sepa cómo va a atender ese tema y tú se lo aceptes”, dijo.