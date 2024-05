No se puede subir vehículos a la zona del incendio forestal en un cerro ubicado entre las comunidades de El Moral, El Quelite y La Mora Escarbada, mientras que el lugar más cercano para contratar un avión o helicóptero para apagar ese tipo de incendios es la Ciudad de México, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“No hay manera de ingresar vehículos, es un cerro, no hay manera de subir vehículos, no hay manera de subir agua ni equipamiento, excepto palas para hacer un guardarraya, de ahí en fuera no hay manera, lo que se está buscando es el esquema de en un punto cercar con guardarraya para que no corra (no se extienda), pero hasta ahí”, añadió González Zataráin el miércoles por este incendio que ya tiene varios días en esa zona del área rural de Mazatlán.

“Siempre los Bomberos de Mazatlán tienen esa característica y el reconocimiento y Protección Civil, siempre acuden a los incendios, hasta a los de Concordia van y siempre están pendientes, nunca le sacan la vuelta, el asunto es que este tiene una característica complicada, es imposible, cómo subir el agua hasta allá, ya se les ha dicho, se le explicó a la comisaria, me he estado mensajeando con ella y es complicadísimo subir, primero son tres horas de camino y en esas tres horas de camino sin llevar nada”.

Precisó que el incendio forestal está muy alejado de las comunidades y está focalizado en un cerro que está prácticamente aislado y tampoco hay temor de que crezca más el incendio en esa zona donde está focalizado.

“Qué molesta más, el humo cuando baja en las mañanas que tiende a bajar el humo, les molesta a las comunidades, sin embargo, que les pedimos a las comunidades, por ejemplo Protección Civil llamó a los comuneros de ahí de la zona y no acudieron para ver si entre todos iban a hacer fuerza común en ese sentido, no está fácil, es un incendio complicado, digo yo reconozco a los Bomberos y a todos ellos, pero todo mundo le ha sacado la vuelta porque no tienen maneras de cómo llegar”, reiteró el Presidente Municipal.

“Son de esos incendios que ocupas forzosamente de algún avión o de algún helicóptero, ...no hay en Sinaloa, ya lo preguntamos, el más cercano está en la Ciudad de México, ya lo estuvimos investigando y tienes que hacer un contrato con anticipación, etcétera, ya anduvimos moviendo, viendo esa manera”.