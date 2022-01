Dice Alcalde que no se puede asegurar que el Carnaval de Mazatlán se va a hacer, pero siguen los preparativos

No podemos asegurar que el Carnaval de Mazatlán 2022 se vaya realizar, pero continuarán los preparativos, afirmó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El Presidente Municipal dijo que aún no es tiempo de decidir si se realizará o no el Carnaval, y dijo respetar las opiniones de las autoridades estatales, que han manifestado que será el Gobernador y el Secretario de Salud estatal quienes decidan la realización o no de este evento masivo.

“Todavía no podemos decidirlo, aún no”.

-- Ahora Enrique Inzunza dijo que sería decisión del Estado y la Secretaría de Salud llevar a cabo o no el Carnaval...

“Está bien, cualquier opinión es buena, todas las opiniones son buenas... por eso no puedo opinar, decir que se va a hacer o no”, respondió.

“El Carnaval no podemos asegurar que se va a hacer, lo de los permisos pasa a segundo plano, aquí lo importante es la salud de los mazatlecos”, añadió.

Sobre que sea el Consejo Nacional de Salud quien decida si se realiza o no el Carnaval, “El Químico” argumentó que expresó esto porque ellos son quienes determinan el semáforo epidemiológico en el País.

“La verdad es que mi compromiso es que esté en verde, para hacerlo tranquilo, pero aclaro, podemos hacerlo con amarillo, pero habría que hacer muchas restricciones... No podemos adelantarnos, por eso yo quiero esperarme dos semanas, lo seguro, es que los preparativos siguen”, indicó.

“Yo dije que dependía del semáforo, ¿quién pone el color del semáforo? El Consejo Nacional de Salud, por eso me refiero a que si el Consejo Nacional de Salud está en verde, pues entonces no hay que hacer nada más que realizarlo”, agregó.