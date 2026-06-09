Dice Alcaldesa de Mazatlán estar tranquila ante demanda por muerte de triatleta el pasado 31 de mayo

Tras manifestar que serán las autoridades correspondientes las que le den seguimiento a la demanda interpuesta contra diversos funcionarios municipales y federales, así como organizadores del evento por la muerte del triatleta Julián Alejandro Fontes Aguilar el pasado 31 de mayo, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo sentirse tranquila porque se van a defender bien.

“Eso es un litigio que serán las autoridades correspondientes las que le den seguimiento, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que nos vamos a poder defender bien”, expresó en entrevista.

“No he sido requerida, nosotros seguimos los protocolos que son necesarios en este caso y estoy segura que habrá deslinde de responsabilidad al momento de hacer el litigio propiamente”.

El pasado viernes la familia de Fontes Aguilar presentó ante la Vicefiscalía de Justicia en el Sur del Estado una denuncia penal por homicidio culposo en contra de los organizadores del evento Trimaz Mazatlán y funcionarios municipales y estatales, entre ellos la Alcaldesa Palacios Domínguez, el director del Instituto Municipal del Deporte, Ezequiel Mora y el titular de la Capitán Regional de Puerto de Mazatlán, entre otros,

Y es que al finalizar el evento deportivo un compañero se percató de que el triatleta Fontes Aguilar no había acudido a recoger sus cosas, por lo que reportó el caso a las autoridades que iniciaron un operativo de búsqueda en el mar.

El cuerpo fue sacado por las olas horas después a la playa, donde personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento correspondiente del cuerpo del deportista de Culiacán para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense y continuar las diligencias de ley.