Dice Alcaldesa de Mazatlán que no tolerarán abusos a ciudadanos

Ante la denuncia en contra de elementos de la Policía Municipal por presunto abuso de autoridad, golpear y robar dinero en efectivo y pertenencias en contra de jóvenes turistas de Sonora el pasado 16 de agosto, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que no se va a tolerar ningún abuso hacia los ciudadanos si se demuestran los señalamientos.

”De sorprender a algún funcionario público, en este caso tránsitos (policías municipales) que haya cometido algún abuso contra locales o turistas es mi instrucción que sean reprendidos inmediatamente en el caso que sea con evidencia demostrado que así fue”, dijo Palacios Domínguez en entrevista este lunes.

”Nuestros elementos están constantemente en capacitaciones de derechos humanos y no vamos a tolerar ningún abuso de ningún tipo hacia los ciudadanos, ...se hace una investigación interna y si resulta ser positiva pues se tomaran cartas en el asunto, esas son las instrucciones que he girado al Secretario de Seguridad Pública Municipal, el doctor Othoniel Barrón, que se proceda conforme a la ley porque no vamos a tolerar que se den malos tratos ni malas prácticas entre la Policía o entre los tránsitos municipales”.

Ante este diario la familia Díaz denunció públicamente ante este diario previa denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que la noche del pasado 16 de agosto, dos de sus integrantes, dos jóvenes que vinieron de Sonora a visitar Mazatlán salieron a dar una vuelta en un vehículo y cuando circulaban por la Avenida Sábalo Cerritos, elementos de la Policía Municipal a bordo de la patrulla 3303 les marcaron el alto presuntamente porque circulaban con exceso de velocidad y les pidieron que bajaran con las manos en alto y los golpearon.

En lugar de hacerles una multa los subieron esposados a la patrulla, los siguieron golpeando y les robaron dinero en efectivo, artículos personales y los detuvieron durante casi 2 horas junto con el vehículo en el que viajaban, para posteriormente dejarlos ir cerca del área del Centro de Convenciones, añadieron.

Dieron a conocer que además de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la queja ante la CEDH , acudieron ante el Tribunal de Barandilla para denunciar a los elementos que traían la patrulla 3303 el 16 de agosto en el turno nocturno, para que se proceda en contra de ellos.

Ante esa situación la Presidenta Municipal reiteró que el caso está en proceso de investigación y al momento que se determine se procederá a dar de baja al personal o a hacer la sanción correspondiente.