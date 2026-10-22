Dice Alcaldesa de Mazatlán que ve a Oposición muy preocupada por su registro en busca de reelección

Ante las críticas de regidoras por participar en el proceso interno de Morena en busca de la candidatura para reelegirse como Alcaldesa de Mazatlán sin pedir licencia a su cargo, Estrella Palacios Domínguez dijo que ve a la oposición muy preocupada por su registro, pero actualmente está enfocada en sus funciones como Presidenta Municipal.

“Veo a la Oposición muy preocupados por mi registro, los veo como muy nerviosos con esa posibilidad, entonces solamente comentarles a los mazatlecos, quien es a quien debo darle explicaciones que me registré para un proceso interno en mi partido, en el cual todavía no se ha tomado una decisión”, añadió.

“Los tiempos electorales que marca la ley son en 2027, entonces ahorita yo estoy totalmente enfocada en mis funciones como Presidenta Municipal, ustedes han visto la agenda, ustedes han visto mis funciones y yo me debo a los mazatlecos, a la confianza que depositaron en mí y voy a estar trabajando 24/7 y con el corazón por delante por la gente que me puso en esta posición”.

Reconoció que se han vivido tiempos difíciles, pero se ha estado manteniendo de pie a Mazatlán y luchando para que al Municipio le vaya bien.

También dio a conocer que lo que marca la convocatoria del proceso interno del Morena para elegir a la persona que coordinará la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Mazatlán es que puede ser hasta el 31 de diciembre para tomar una decisión por parte del Comité de Elecciones, la presidenta del partido, Ariadna Montiel.

“Y yo siempre he manifestado que la decisión que se tome, pues yo voy a estar apoyando a quien resulte coordinador o coordinadora del Municipio para poder apoyar”, continuó.

También dijo que la convocatoria solamente marca registrarse en línea y el Comité de Elecciones va a revisar la hoja de vida, las acciones hechas previamente para cumplir con los principios de la Cuarta Transformación, la cercanía con el pueblo, la honestidad, y se espera que muy pronto se den a conocer los resultados.

“Por eso me permite a mí cumplir con mis actividades como Presidenta Municipal, no es necesario que me separe del cargo puesto que se trata de un proceso interno de Morena, yo lo que les digo a las y los mazatlecos es que estoy todo el tiempo enfocadísima en cumplirle a la gente, estar siempre en territorio, no escritorio”, reiteró.

“Yo sé y estoy consciente que hay retos muy importantes; primero el de seguridad, tenemos también retos muy importantes en drenaje, pavimentación y servicios públicos”.

También dijo que las encuestas la ubican en primer lugar entre quienes aspiran a la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Mazatlán.