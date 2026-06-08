Dice Alcaldesa que en C-4 no hay reporte de explosiones o balaceras la noche del domingo en Sindicatura de El Quelite

Ante las versiones de que durante la noche del domingo se registraron explosiones y balaceras en inmediaciones de El Quelite, la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez dijo este lunes que en el Centro de Comunicación, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C-4, no se recibió ningún reporte al respecto.

“Esta mañana no tenemos ningún reporte digamos por el C-4 que es donde nosotros nos informamos puntualmente, no tenemos ningún reporte del mismo”, expresó Palacios Domínguez en entrevista.

También dijo que de los 500 militares que llegaron recientemente de refuerzo a Sinaloa es una estrategia federal que luego baja al Gobierno estatal y municipal.

“Entonces nosotros vamos a estar expectantes de lo que sea necesario para nosotros colaborar en el Municipio”, continuó.

También reiteró que en Mazatlán se contempla la construcción de dos bases nuevas de la Guardia Nacional, una en la parte norte y otra en la zona sur de la ciudad que estarán de apoyo en este municipio.

En Mazatlán también se cuenta con despliegue de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional.

La semana que acaba de concluir cerró con nueve personas que murieron por hechos violentos y el hallazgo de dos restos humanos en un par de fosas clandestinas, estos últimos localizados por integrantes del Colectivo de Rastreadoras Por las Voces Sin Justicia.