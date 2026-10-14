Dice Alcaldesa que hay condiciones de seguridad para que se realicen eventos masivos en Mazatlán

Tras el anuncio que hizo la Cámara Nacional de Comercio de que cancela la ExpoFeria Canaco 2026 porque no hay condiciones de seguridad en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo que sí hay condiciones de seguridad para que se realicen eventos masivos en esta ciudad.

“Es una decisión que les corresponde a los organizadores tomar, por parte de Gobierno Municipal siempre tendremos el respaldo para cualquier evento que se tenga que realizar en Mazatlán”, expresó en entrevista.

“Para Mazatlán existen condiciones para hacer eventos masivos, ya ven que tenemos en puerta lo que es el Maratón que es internacional, que es un Maratón que se realiza con el apoyo de Venados de Mazatlán y que va a ser en diciembre y tenemos eventos masivos, la Copa Mazatlán viene también, el Ciclotour que está en puerta”.

Reiteró que se tienen eventos de gran calado, masivos, que se realizan en Mazatlán.

“Existen las condiciones para realizarlo, todo el apoyo de los tres niveles de gobierno y pues la verdad por parte de Canaco es una decisión que ellos deben de tomar, son los organizadores quienes deciden y nosotros como Gobierno Municipal que saben que cuentan con nuestro apoyo por si cambian de opinión”, reiteró.

Dijo que no le habían informado previamente de la cancelación de esta ExpoFeria y se enteró de ello a través de los medios de comunicación, no hubo un acercamiento previo.

“No tuvimos acercamiento, en cuanto a cualquier evento que se vaya a realizar aquí en Mazatlán es importante tener siempre un despliegue de logística, un operativo de seguridad”, continuó.

“Y pues yo pongo a disposición para cualquier organizador que esté pensando en hacer un evento masivo, concierto, evento cultural, evento deportivo , evento social que sepan que pueden contar con el Gobierno Municipal y que estamos bien coordinados con los gobiernos tanto estatal como federal para llevar a cabo estos eventos”.

El anuncio de la cancelación de la ExpoFeria Canaco 2026, que se realiza cada año en noviembre, se produce en un periodo en que Mazatlán vive un recrudecimiento de la violencia por la disputa entre facciones del cártel de Sinaloa que comenzó desde el 9 de septiembre del 2024 en la entidad.