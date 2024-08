MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán Édgar González Zataráin manifestó que sí ha escuchado como rumor que policías estatales extorsionan a turistas en este puerto al revisarles sus vehículos para ver si cuentan o no con reporte de robo.

“Sí tengo reporte, quiero decirlo, no tengo como tal una denuncia, comentarios que he escuchado, hoy en la mañana escuchaba uno que la pasan por ahí por la zona turística haciendo ese tipo de inspecciones de vehículos, de la serie (confidencial de la unidad) y que a través de ese tipo de actuaciones es como extorsionan a algunos turistas”, dijo González Zataráin.

“Es a decir, ojo, no es nada oficial, es a decir de grupos de personas que se han acercado a comentármelo, no tengo nada oficial, sí he escuchado, saben que no me gusta negar nada, pero ese tema sí lo he escuchado, un rumor todavía”.

Añadió que ya le pidió al Secretario de Seguridad Pública Municipal que le diera seguimiento a ese tema y solicitará también al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública que ayude con ese tema.

“A quienes han reportado con nosotros son a los estatales”, reiteró el Alcalde.

En ocasiones anteriores se ha manifestado que elementos de la Policía de Investigación del Estado implementan revisiones de las placas confidenciales de los vehículos estacionados en la avenida que va a las escolleras de este puerto para revisar si las unidades cuentan o no con reporte de robo, pero también que los policías aprovechan esas acciones para extorsionar a los turistas con no detenerles la unidad a cambio de dinero.