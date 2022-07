Dice El Químico que aunque le ‘tiren de golpes, irá a ver a pelear al ‘Zurdo’ Ramírez contra Bivol en Las Vegas

MAZATLÁN._ A pesar de ‘los golpes’ que pudiera recibir por ir a Las Vegas para la próxima pelea de Gilberto el ‘Zurdo’ Ramírez, Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, avisó que iría a ver boxear al púgil mazatleco contra Dimitri Bivol.

La tarde de este martes, el Presidente Municipal estuvo presente en la pavimentación de calles en la Colonia Genaro Estrada, colonia donde vive el boxeador mazatleco. Benítez Torres sostuvo que él irá a verlo boxear contra el peleador ruso que derrotó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, aunque tal combate aún no está definido.

“Ahí le va mi zurdo, póngase a entrenar ya eh, porque vamos ir a verlo aunque nos tiren de golpes vamos a ir a verlo cuando le pegue a Bivol, y nos lo vamos a traer en hombros desde Las Vegas a Mazatlán”, mencionó.

En su discurso ante los habitantes de la Genaro Estrada, el Presidente Municipal sostuvo afirmó sentirse atacado por la prensa, calumniado, pero defendió que aún así, Mazatlán está mejor que nunca.

“Yo siempre les digo a los medios, y no son los que están aquí (busca qué medios de comunicación están en el lugar) no veo a unos de allá, la verdad es que me golpean de ratero, de todo, de borracho, de fiestero, pero Mazatlán está como nunca en la historia”, señaló.

“Me estuvieron ‘grillando’ muy duro para que le bajara, pero no le voy a bajar, cada que me golpean, más trabajo, y como les dije, no tengo cola que me pisen, así me busquen y me busquen, ¿es que no entenderán que no tengo cola que me pisen?, agregó.