Dice ‘El Químico’ que ha pavimentado 600 kilómetros de calles en Mazatlán, pero nadie le cree; sería como ir a Culiacán, regresar e ir de nuevo

MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que durante su Gobierno ha pavimentado casi 600 kilómetros de calles en Mazatlán, y que hay quien que no le cree, por lo que retó a demostrar lo contrario.

Estos 600 kilómetros de pavimentación sería equivalente a ir de Mazatlán a Culiacán, regresar y viajar de nuevo a la capital sinaloense. El pasado jueves, vecinos de la calle Osa Mayor, en el Fraccionamiento Villa Galaxia denunciaron las pésimas condiciones en que está su calle.

También vecinos de la Avenida Insurgentes, en la Colonia Juárez, han denunciado el pésimo estado en que se encuentra esa vialidad, donde hay enormes baches.

“Hemos pavimentado en este tiempo casi 600 kilómetros de calles, que dicen que no es cierto, y yo los reto a que vayan y me demuestren que no es cierto, 600 kilómetros de calles y la mayoría en los lugares más vulnerables de Mazatlán y todas esas calles van acompañadas del trabajo de la Jumapam con obras hidrosanitarias, la gente y los medios de comunicación, no digo medios todos, son algunos, ya los tienen identificados, yo también, pero vamos a seguir en la misma línea”, subrayó el Alcalde.

“No podemos permitir, tenemos que ser los ciudadanos que demos a conocer a la gente que los periódicos sólo buscan su interés y la verdad es que Mazatlán es otro aunque no lo quieran reconocer: no que Mazatlán cambió desde que se abrió la Autopista (Mazatlán-Durango), mejoró, pero no está como está ahorita y ni va estar como cuando me vaya porque voy a dejar un Mazatlán totalmente transformado y para hacer todo esto y que tengamos lleno de turistas todos los días tienes que salir a promover, a tocar puertas”.

Benítez Torres dijo que si no viajara e hiciera lo que hace no se tendría en Mazatlán el turismo que se tiene y acusó nuevamente que hay medios de comunicación que lo critican y sólo buscan su interés, pero dijo que no les hace caso y no quiso decir quiénes son.

“Las críticas son porque viajo, si yo no viajara y no hiciera lo que yo estoy haciendo no habría el turismo que tenemos, ya lo dijo el Presidente (de la República), tienen la obligación Presidente de salir a promocionar su municipio y eso hago”, subrayó Benítez Torres tanto en entrevista como en su mensaje en la entrega de maquinaria y equipo a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán la tarde de este viernes.

Los regidores por el Movimiento de Regeneración Nacional, Roberto Rodríguez Lizárraga y del Partido Sinaloense, América Cinthia Carrasco Valenzuela cuestionaron los viajes constantes del Alcalde y el que no asista a varias sesiones de Cabildo como la del pasado jueves.

“Sufrimos los embates de un ciclón, nos causaron muchos daños, daños principalmente turísticos, en la zona turística, pero ya estamos trabajando en ello, recientemente habíamos recuperado un lugar tradicional e icónico de Mazatlán como lo es la Alberca Olivera que es orgullo de los mazatlecos, que es una de las siete albercas marinas, que tiene agua del mar y tuvo mucho daño con el oleaje, pero ya estamos trabajando en eso, hay voluntad para resolver todo y Mazatlán cada día está mejor”, recalcó Benítez Torres la tarde de este viernes.

“Si yo cuando llegue aquí a la Presidencia me hubiera regido por las influencias de los medios de comunicación (que difunden) que sale, que se pasea, todo este tipo de grillas baratas no hubiéramos avanzado, no tendríamos el Mazatlán que tenemos hoy, pero yo cuando llegué las condiciones eran totalmente diferentes, no había casi turismo, no había ingresos, salarios mal pagados y llegamos y empezamos desde abajo a construir poco a poco el Mazatlán que queremos”.

Recalcó que no se va dejar de impulsar ese Mazatlán para lograr que este lugar sea el mejor destino turístico de playa del país y los reconocimientos llegan, pero para lograr eso se requiere mucha infraestructura que no existía.

Dijo que el impuesto federal que había para la promoción turística el Presidente de la República lo acabó porque era una corrupción increíble.

“Y nos dijo a los alcaldes: ustedes nos se detengan, no escuchen esas críticas, esas grillas, salgan a promover su ciudad porque nadie la va a promover y eso hemos hecho, por eso es que tenemos un Mazatlán diferente”, recalcó el Alcalde, “este reconocimiento que dicen que lo compré voy a ver qué columnista lo dijo para que me lo demuestre, (dice) que lo compré, no compramos reconocimientos, tenemos mucho tiempo en el top ten de alcaldes a nivel nacional y somos respetados por tal, no cabe duda que suceden así las cosas”

“Somos más reconocidos fuera a veces que dentro de los medios de comunicación y eso me da gusto, por eso vengo y lo digo porque yo no tengo empacho en hablar con los medios, no los señalo porque me van a demandar, luego les da por llorar, pero ustedes saben quiénes son, aquellos periódicos que no mencionan las obras que hacemos y mencionan y especulan con lo malo esos son, yo no ocupo ponerle nombre, todos los días las columnas golpeando al químico, la verdad me hacen lo que el viento a Juárez”.

Reiteró que no se va a detener en el compromiso que hizo con los trabajadores del Ayuntamiento, con los ciudadanos mazatlecos, va a dejar un Mazatlán diferente “péjele a quien le peje” porque esto es un compromiso con el Presidente de México y con la ciudadanía mazatleca, por eso está contento y ya se está licitando equipo como el que adquirió la Jumapam para Obras Públicas que va venir a ayudar mucho para resolver los problemas de baches.

“Que brota el agua por falta de drenaje no es problema nuestro, lo iniciaron aquellos que venía a enriquecerse y hacer obras de oropel, cosméticas, pavimentaban y se quedaba el mismo drenaje que antes, las mismas tuberías, hoy no, o miento amigos, pero no podemos resolver en tan corto tiempo tanta corrupción de tantos años, vamos a aventajar mucho y yo espero que quien llegue después de que un servidor termine venga en la misma línea de honestidad, de trasparencia, de deseo de dejar un Mazatlán diferente”, continuó.

“Dicen todo lo mete al turismo, falso medios, 80 por ciento va al pueblo y 20 por ciento va al turismo porque hemos sido capaces de hacer obras no muy caras en el turismo, pero llaman la atención de la gente que viene de fuera”.

Expuso que va llegando de recibir un premio en la Ciudad de México de la Asociación de Alcaldes de México.

“Voy llegando de recibir un premio en la Ciudad de México de la Organización de Alcaldes de México, no se compran, se dan al reconocimiento que tiene la gente de las cosas que están sucediendo y no es el primero que recibo, dos llevamos, entonces vamos buen, por eso les digo péjele a quien le peje y pise el callo que pise esto no lo para nadie, vamos para adelante, vamos a hacer un Mazatlán diferente”, reiteró.

También dijo que cuando se dirigía a la Ciudad de México coincidió encontrarse en el Aeropuerto con el Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, cuya visita a Mazatlán quiere decir que este puerto es seguro, donde hay paz.

El pasado miércoles, el Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar encabezó la delegación de su país en la visita que realizaron a Mazatlán, donde fue recibido por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero no estuvo presente el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Si hay que corregir vamos a corregir: Benítez Torres

Hasta la tarde de este viernes la Auditoría Superior del Estado no ha notificado al Ayuntamiento de Mazatlán los resultados de su investigación por la adquisición de luminarias, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Con respecto a que en la revisión de la cuenta pública del 2020 el Municipio de Mazatlán presuntamente no ha solventado el 72 por ciento de las observaciones, el Alcalde manifestó que no va decir nada hasta que reciba el informe y ver lo que se tiene que hacer.

“Yo no voy a decir cosas hasta que nos prueben todo, si hay que corregir vamos a corregir, hay que hacer las cosas bien y si hay errores pues vamos a corregir, vamos a corregirlo como tengamos que corregirlo, somos gentes de buena voluntad, no somos pillos como panistas y priistas”, reiteró Benítez Torres en entrevista.