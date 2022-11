Dice ‘El Químico’ que invitará a Turismo a ex funcionarios de Alcaldía que son muy trabajadores

MAZATLÁN._ Tras manifestar hasta donde sabe las cosas no estaban mal financieramente en su administración que dejó en octubre pasado, “El Químico” Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que invitará a la Secretaría de Turismo de Sinaloa a ex funcionarios del gobierno municipal que son los más trabajadores.

Sin embargo, descartó que vaya a invitar al ex director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, José Ángel Tostado Quevedo, y dijo que la ex Oficial Mayor del Ayuntamiento, Nayla Adilene Velarde Narváez, todavía no labora en la Secretaría de Turismo estatal.

”No, de eso no te puedo decir nada porque finalmente yo no era el Tesorero y hasta donde yo sé las cosas no estaban mal”, continuó Benítez Torres en entrevista con personal de medios de comunicación la mañana de este miércoles sobre la grave situación financiera que atraviesa el Ayuntamiento de Mazatlán según lo ha manifestado el Alcalde sustituto, Édgar González Zataráin.

”Hay que verlo con el Alcalde, él debe traer muy claro ésto, siempre hemos tenido (recaudación de impuestos), pero ya no sé, ya tengo un mes fuera de ahí”.

Reconoció que se está llevando a la Secretaría de Turismo de Sinaloa gente que estuvo con él en su gobierno como Alcalde de Mazatlán.

”Sí, claro, gente de mi confianza, acuérdese que en todos los equipos debe venir gente de confianza, luego les voy a informar, (se han integrado) mucho muy pocas”, continuó.

”Todavía la (ex) Oficial Mayor no está allá, sí la mencionaron, pero no está todavía, ...hasta ahorita ninguno (de los funcionarios que estuvieron con él en el Ayuntamiento están en la Secretaría de Turismo), sí (los voy a invitar) por supuesto, los más trabajadores”.

Descartó que el ex director del Instituto de Cultura vaya a integrarse a su equipo en Turismo.

”No, no, no, eso está descartado, en su momento les decimos”, reiteró sobre Tostado Quevedo, contra quien la semana anterior la Sindicatura de Procuración en Mazatlán presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y quien resulte responsable como probable responsable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, por desempeño irregular de la función pública y los que resulten.

El propio Benítez Torres fue demandado por la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía General del Estado por daño por 60 millones de pesos por el contrato de adquisición por adjudicación directa de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos a Azteca Lighting.