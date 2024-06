“De acuerdo con los resultados del PREP, que ahorita aproximadamente está contabilizado un 20 por ciento más o menos, ahorita me favorece con un 58.6 por ciento y de acuerdo con las encuestas de salida que estuvimos realizando, una en particular que es de nombre Enkoll, la encuesta muestra coincide que estoy ganando arriba de 20 por ciento, o sea, arriba de 20 puntos, esto es exactamente 26 puntos que me da la encuesta Enkoll de diferencia y por lo tanto coincide con lo que se está ahorita contabilizando por parte del PREP”.

En la conferencia de prensa tras ser recibida con música de banda y ambiente festivo, la también ex secretaria de Turismo de Sinaloa y ex reina del Carnaval de Mazatlán añadió que a lo largo de los 45 días de campaña, sobre todo de los últimos días, ella decía que las encuestas le estaban favoreciendo y es justamente lo que se está viendo esta noche.