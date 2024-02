El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recordó que una vez le comentó en privado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacer “una curvita al asunto” para que se pudiera reelegirse, pero no aceptó porque es un demócrata.

En su mensaje de bienvenida la tarde del viernes en la inauguración del Acueducto Picachos-Concordia, manifestó que eso y la tarifa 1F de energía eléctrica para Sinaloa en la temporada de mayor calor, entre otros, son acciones y no palabras del Presidente de la República, por eso le queda muy bien a López Obrador esa frase que dice “amor con amor se paga”.

“Ayer puso en su Mañanera el Presidente como lo aprueban en el país, Sinaloa y Guerrero en el primer lugar, los que más queremos al Presidente, el 86 por ciento de la población en Sinaloa lo aprueba, nunca, nunca en la vida había visto un Presidente tan bien aprobado, no sólo por sinaloenses, todos, lo que ocurre es que nosotros pues estamos arriba y estamos muy contentos por eso, pero si ustedes ven la tabla, que aquí la traigo, esa tabla habla de como la aprobación del Presidente está arriba en el promedio de 80 puntos, eso no se había visto”, añadió Rocha Moya.

“Por eso cuando pasa el Presidente por algún lugar o viene inmediatamente se acerca la gente y quiere tentarlo, yo le digo que no quiero que se vaya, pero él está terco que es Presidente maderista, el Presidente es seguidor de (Francisco I.) Madero, del que dijo ‘Sufragio Efectivo, No reelección’, pero podíamos haberle hecho una curvita al asunto, en alguna vez se lo comenté en privado, el Presidente está entregado al pueblo de México”.

Recalcó que aunque algunos acusan a López Obrador de enviar inversión al sureste de la República Mexicana Sinaloa ha tenido una inversión como nunca, al igual que los pueblos yaquis en Sonora, en Nayarit.

“Entre Nayarit, los yaquis y nosotros va entregar el Presidente más de 100 mil hectáreas de riesgo, fíjense ustedes, en 36 años de Gobierno neoliberal no se había entregado ni una nueva hectárea de riego, el Presidente en este sexenio, en estos seis años va entregarle al pueblo de México 100 mil hectáreas más”, dijo Rocha Moya en ese evento, entre varios puntos.

López Obrador expresó que en esos 36 años los demás gobiernos nada más entregaron cerca de 22 mil nuevas hectáreas de riego y él en su sexenio va entregar más de 100 mil nuevas hectáreas de riego.

“Y en cuanto a este Acueducto decía yo es un asunto de justicia, conozco Concordia desde hace años, no sólo porque hacen buenos los sillones, de buena madera, los recomiendo, ahora le me voy de retiro, que me voy a jubilar, en unos de esos me voy a estar, sentando, como mecedora”, expresó el Presidente de la República.