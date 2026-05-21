Dice Gobierno Municipal que fue una omisión poner en licitación que recursos de rehabilitación de Mujer Mazatleca son del Fais

El Gobierno Municipal manifestó que fue una omisión poner en las bases de la licitación que el recurso para rehabilitar el Monumento a la Mujer Mazatleca es del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais), pues los 4.2 millones de pesos que se van a destinar a esa obra son propios del Ayuntamiento y eso se aclarará el 27 de mayo.

“Las bases de la licitación por omisión se cargó como recurso Fais, pero el 27 de mayo que es en el evento de la participación de los contratistas se les explicará que es recurso propio, es un monto de 4 millones 200 mil pesos”, dijo el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega.

Fue el Observatorio Ciudadano de Mazatlán quien denunció públicamente que en el proceso de licitación de esa obra, cuyo documento se encuentra en la plataforma de Compranet, dice que los recursos que se destinarán para esa rehabilitación son federales del Fais, que son destinados para población de áreas más vulnerables.

Gallardo Noriega reiteró que es en las bases donde dice Fais ya que así se le puso por omisión en la escritura, pero el oficio de aprobación dice recursos propios.

Por su parte la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que es un proyecto del que está muy contenta de anunciar puesto que además de la rehabilitación del Monumento a la Mujer Mazatleca también se va a trabajar en el Paseo de las Estrellas que requiere mantenimiento y rehabilitación.

“Entonces es un proyecto que tenemos, que le ha gustado mucho a la gente, que lo han pedido mucho los ciudadanos porque esa área es totalmente turística y es un atractivo más para nuestro municipio, así es que estaremos haciendo esa corrección el día 27 de mayo y pues comentarles y aclararles que se trata de recurso propio”, expresó Palacios Domínguez.