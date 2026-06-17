Dice Palacios Domínguez que no ha definido si buscará la reelección a la Alcaldía de Mazatlán

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que no ha definido si buscará la reelección a la Presidencia Municipal de Mazatlán, pero estudiará la convocatoria de Morena y en su momento dará a conocer públicamente su decisión.

“Hoy a las 10:00 de la mañana se tiene una conferencia de prensa programada por parte de nuestro movimiento y ya que salga bien la convocatoria pues estaré estudiando, en base a eso ya platicaremos”, expresó.

“No tengo definido porque yo lo que les he dicho siempre es que quiero seguir sirviendo a la gente y ya lo que determine la gente y mi movimiento que es Morena, lo que marca la ley son 90 días (para separarse del cargo antes del día de la elección), eso es lo que marca la ley, sin embargo, nuestro movimiento, nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum ha dicho abiertamente que las personas que estén buscando contender se separen de su cargo”.

Por ello reiteró que estará estudiando la convocatoria de Morena para platicar del tema sobre si buscará la reelección a su cargo y si se separará del mismo para competir en las elecciones del 2027.

Palacios Domínguez fue la primera Presidenta Municipal electa de Mazatlán para el periodo 2024-2027.