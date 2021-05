$!Dicen ‘¡no!’ en Mazatlán al corte del ‘Gran Árbol’ del Arroyo Jabalines

La protesta fue simbólica y en la Plazuela República; no fue más allá de una hora de tiempo su duración.

Abordado sobre el tema, el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Osbaldo López Angulo, rechazó que “El Gran Árbol” sea cortado, aunque reconoció que por cuestiones técnicas, una reubicación sería ideal.

“Por ahí me llegó el tema, pero no, el árbol no tiene ningún problema, ahorita por lo pronto no se va a hacer nada con el árbol, sigue igual y sin ningún problema”, dijo el funcionario estatal a Periódico Noroeste.