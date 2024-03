El tema de la revisión de las unidades del transporte público para regular los equipos de sonido ha comenzado a tener una repercusión en los choferes, quienes dicen que esperaban la Semana Santa para aprovechar el despunte en la cantidad de visitantes en Mazatlán. Afirman que si no traen “buen sonido” la gente no quiere viajar en sus vehículos.

Arturo Beltrán, de oficio pulmonero desde hace 23 años, reconoció que sí es necesario regularizar, pero no de una manera tajante, ni hostigamientos, además que estas medidas podrían provocar que las personas dejen de visitar este destino de playa.

“Si se debe regularizar pero no a que la quiten de a buenas, ni a esos de las bandas. Ese Neto Coppel, ¿el qué? Él tiene dinero, puede estar dormido todos los días y va a tener dinero todo el tiempo, jodidos los que trabajamos al diario. Y ese Guzmán, que tiene la demanda por la música, ojalá y el día que se muera, que lo entierren con la banda para que tenga el colmo el amigo ese”, declaró. “No está bien eso y además los inspectores que no te dejan de la cola y hay muchos carros que todavía traen todo y se quedan callados, Aquí debe ser todos parejos. El sonido si estoy de acuerdo, pero las luces no le veo yo fundamento hacía las luces, el sonido si porque la gente es a lo que viene a divertirse, lo que va a pasar que ya no va a venir gente, hasta que queden a gusto que ya no venga gente, hasta entonces van a quedar a gusto”, señaló. “El que viene a descansar se va a otro lado, ya saben que aquí Mazatlán es fiestero, aquí la gente viene a divertirse. Si no traes música se te bajan, ‘¿oiga es todo lo que se oye?’, pues sí, y se te bajan, ahí te quedas como el perrito de las dos tortas, viendo lejos nada más”, lamentó.

Mientras que Ivan Emir Inzunza, quien apenas tiene un año como chofer de pulmonía, declaró que esto les está afectando demasiado, ya que la gente quiere fiesta, quiere música y las dos bocinas que les permite el departamento de Vialidad, son insuficientes para ofrecer ese servicio a sus pasajeros. “Está afectando demasiado al gremio porque el turista viene a divertirse, viene a la fiesta y nos están quitando la música, entonces cada turista que subimos quiere música y se nos bajan, los paseos ya no están rindiendo tampoco, se bajan, a mi se me han bajado dos paseos a causa de la música”, contó. “Fuimos a revisión, nos quitaron la luz, nos quitaron el sonido, nos quitaron todo, yo no digo que no se regularice esto pero también tienen que llegar a ver qué va a pasar con todo esto, porque si nos está afectando mucho en el gremio aquí, me dejaron solo dos bocinas nada más, pero no sirve de nada traer dos bocinas, no se escucha nada el sonido y no traemos luz adentro, ni siquiera para dar feria traemos luz, no lo permiten”, explicó.

“Todo esto está afectando la derrama económica de Mazatlán, porque el turismo se va a ir, vienen a la tradicional pulmonía y no les está gustando, no hay sonido y no se divierten y a nosotros nos afecta en el bolsillo también”. Sugirió que se tiene que buscar otra manera de regularizar esto, como tal vez limitar las zonas en donde se pueda utilizar el sonido. “Creo que mañana o pasado es el operativo, ahí se va a saber si están llevando a cabo bien su trabajo, si va a ser parejo esto está bien, nos va a afectar a todos pero si no es parejo nos va a afectar a unos cuantos nomas”. En Mazatlán hay todo tipo de turismo y como choferes están comprometidos con dar a sus pasajeros el servicio que buscan, pero estas medidas regulatorias les afectan y los vuelven incompetentes ante el resto de las opciones de transporte destacó Jorge Jimenez, quien conduce una pulmonía desde hace seis años.

“(El turista) viene a la fiesta y viene a relajarse, hay muchos turistas que agarran hoteles lejos de la zona hotelera porque saben a lo que vienen, saben que aquí no van a poder descansar en ciertas áreas, porque la gente viene a divertirse, a soltar el estrés de todo un año de trabajo y ¿qué es lo que quiere el turismo? Fiesta, estamos comprometidos de darles un buen servicio, tanto de música como de trato”, mencionó. “Sí hay sonido alto, que le hagan multa a los que traen sonido alto para que la gente entienda que debemos de bajarle al sonido, que una cosa es ser normal y otra cosa es exagerados”, precisó.

“Si así no estaba muy buena con tanto transporte que hay en Mazatlán, tanto aurigas, safaris, pulmonías, las empresas de uber, didis que son ilegales porque no pagan impuestos, pero si atacan al trabajador que paga impuestos”, dijo. Por parte de los aurigueros de Mazatlán, Miguel Omar Beltrán, chofer desde hace tres años, expresó que este discurso en contra de la música en el transporte público, así como la contratación de bandas en zona de playas no es aceptable en un destino caracterizado por ser de fiesta y banda.

“Estamos en contra de eso que se nos está manejando de no traer lo que es la música, de este hostigamiento prácticamente por medio de vialidad y transporte y los comentarios que hizo el señor Ernesto Coppel, que mal está hablando de una ciudad que por tradición somos de fiesta, ¿qué vamos a hacer? ¿Quitar el Carnaval también porque a los americanos les molesta? Nosotros somos de aquí de México, si a los americanos les molesta que se vayan a su país”, arremetió. “Necesitamos nuestro trabajo, necesitamos que la gente venga como anteriormente para subirse a nuestros vehículos y que disfruten de la música, Mazatlán tradicionalmente es un lugar de fiesta”, manifestó.