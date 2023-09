El DIF Mazatlán informó que el objetivo es que el 90 por ciento de los beneficiarios sean operados este próximo octubre.

Rita Velarde, de 76 años, una de las beneficiadas, comentó sentirse muy agradecida y contenta con esta iniciativa del Gobierno Municipal, pues, comenta, es una persona sola.

“Muy contenta desde ayer que hablaron por teléfono para poner la cita, soy una persona solita, entonces para mí, como que Dios me mandó de la mano y me ha apoyado porque es la tercera vez que me opero”, expresó Rita.

Por su parte, para la madre de Claudia, de 72 años, mejorará la calidad, no solo de visión, sino de vida, sobre todo porque es un problema con el que ha lidiado desde tiempo atrás.

Finalmente, Alicia, de 72 años también, es una persona que por alguna u otra razón no había decidido realizarse la cirugía, pero a través de esta iniciativa y programa del gobierno municipal vio la oportunidad de poner ‘fin’ a una problemática con la que ‘cargaba’ desde años atrás.