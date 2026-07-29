$!DIF Mazatlán habilita refugio temporal en el ICO para atender a familias que lo requieran

MAZATLÁN._ Ante las intensas lluvias registradas en el Municipio, el Gobierno de Mazatlán, encabezado por la Presidenta Municipal interina Minerva Osuna Zavala, a través del Sistema DIF Mazatlán y en coordinación con Protección Civil, habilitó un refugio temporal en las instalaciones del Instituto Cultural de Occidente para brindar resguardo y atención a las familias que así lo requieran.

A través de un comunicado, el director general del Sistema DIF Mazatlán, José Luis Gómez Núñez, informó que el personal se encuentra listo para recibir a las personas que necesiten apoyo, ofreciendo atención médica, alimentación, abrigo y acompañamiento durante su estancia en este espacio.

Las dependencias municipales mantienen una coordinación permanente para brindar atención oportuna a la población y dar seguimiento a las condiciones climatológicas, con el objetivo de responder de manera inmediata en caso de que sea necesario.