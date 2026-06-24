$!DIF Mazatlán reparte despensas a mil 648 personas de la zona urbana y rural

El Gobierno Municipal de Mazatlán, a través del Sistema DIF, realizó la entrega de apoyos alimentarios para fortalecer la economía y el bienestar de las familias más vulnerables repartiendo productos de la canasta básica.

En evento realizado en el Parque Martiniano Carvajal de Mazatlán, el equipo del sistema DIF de Mazatlán entregó esta mañana del programas de bienestar a mil 684 beneficiarios, de los cuales 736 pertenecen a la zona urbana y 948 a la zona rural de la entrega correspondiente al bimestre marzo-abril del Programa de Despensas 2026.