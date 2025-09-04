Dignifican Hospital del IMSS 03 en Mazatlán con nuevas salas y medicamentos

Ante la exigencia de mejor atención y abasto de medicamento, Tania Clarissa Medina, delegada del IMSS asegura que se dignifica el Hospital del IMSS 03 de Mazatlán con nuevas salas y medicamento.

Medina agregó que actualmente amplían de 9 a 19 sillones en la sala de Hemodiálisis y se equipa una nueva área de Hemodinamia en el Hospital del IMSS 03 de la Ejército Mexicano.

Además de la nueva clínica proyectada en terrenos de El Conchi, confirmó la delegada de IMSS que sigue firme sin dar fecha para cuando inician las obras.

Mazatlán tendrá 19 sillones nuevos para realizar hemodiálisis a 82 pacientes con insuficiencia renal y la nueva sala completa de Hemodinamia se abrirá el próximo 17 de septiembre para el tratamiento de diversos padecimientos.

Destacó que ante las múltiples quejas por insuficiencia de medicinas llevan 95 por ciento del abasto y solo restan surtir algunos que poco a poco solventarán.

Agregó que recién han dignificado ese Hospital 03, desde la planta baja, sala de espera, el cuarto y quinto piso mejorándoles con nuevo equipo y atención.

En evento realizado en Mazatlán, la funcionaria estatal, adelantó de los proyectos en construcción que están en marcha y de la nueva clínica buscan mejorar los servicios de salud en la zona sur.

Sin dar cifras de inversión, aseguró que el presupuesto para la nueva clínica del IMSS de 180 camas se encuentra en la integración del expediente para quede dentro del actual sexenio ya que el terreno de 5 hectáreas fue donado.

Al igual que en Los Mochis se construye un nuevo hospital de 180 camas, donde se encuentra toda la planeación a cargo de Sedena.

Y es la demanda de servicios ha sido exponencial ante el crecimiento poblacional que ha tenido Mazatlán en la periferia.