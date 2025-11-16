Diócesis de Mazatlán celebrará 67 años con misa y ordenación de diácono

La Diócesis de Mazatlán celebrará el 22 de noviembre los 67 años de su creación por parte del Papa Juan XXIII, por lo que se realizará una misa especial donde un seminarista recibirá el diaconado, informó el Obispo Mario Espinosa Contreras.

“El próximo sábado la Diócesis de Mazatlán cumple 68 años, porque un 22 de noviembre de 1958 su Santidad Juan XXIII firmó el decreto que le llaman jurídicamente Gula, pero es un decreto donde se afectaba la Diócesis de Sinaloa”, expresó Monseñor.

“Antes era la Diócesis de Sinaloa y la sede era Culiacán, y Juan XXIII quiso que hubiera dos diócesis, una en el sur con sede en Mazatlán y una en el norte con sede en Culiacán, incluso el nombre ya se quedó para el norte, la Diócesis del norte se llama de Culiacán, ya no se llama ni una ni otra de Sinaloa como fue anteriormente”.

Espinos Contreras precisó que se recordará ese hecho, por lo que en la Catedral Basílica de Mazatlán habrá una celebración eucarística a las 11:30 horas, donde se va ordenar un diácono originario de Escuinapa, es decir, un grado antes del ordenamiento como presbítero o sacerdote.

Comentó que en Escuinapa hay dos parroquias, una es de San Francisco y hace poco se hizo la de San Juan Pablo II y de esta nueva procede el joven que va recibir el diaconado.

“Es un seminarista que ya se acerca al final de su preparación en el Seminario”, expresó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

Al oficiar la misa de este domingo en Catedral, Monseñor exhortó a las personas que ya se jubilan a que busquen trabajos para hacer en sus casas y es muy importante enseñar a los hijos y a las hijas habilidades domésticas, aunque sean personas que ya tengan bienes, todo trabajo de bien es digno.

“Ha de enseñar a sus hijos, a sus nietos a ser trabajadores desde niños, porque la ociedad (el ocio) es la madre de todos los vicios”.