Diócesis de Mazatlán pedirá por víctimas de la violencia en misa en la Basílica de Guadalupe

MAZATLÁN._ Como parte de su peregrinación anual, la Diócesis de Mazatlán se prepara para una misa que se oficiará el domingo 8 de agosto en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Ahí se pedirá por todos los bautizados y por las víctimas de la violencia del sur de Sinaloa, aseguró el Obispo, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Ahí pedimos por todos los bautizados del sur de Sinaloa para que andemos por el buen camino; también pedimos para que todos seamos más pacíficos y también para que Dios tenga piedad de las víctimas de la violencia, tanto los que han muerto como los familiares que quedan desvalidos o desprotegidos ante la muerte de un familiar, muchas veces del jefe de familia”, añadió.

“Pedir para que ellos se reconstruyan en sus vidas y sigan viviendo con entereza”.

Espininosa Contreras explicó que todas las Diócesis del País van una vez al año a la Basílica del Tepeyac en peregrinación y ofrecen una misa cada quien por su propia congregación.

Expresó que a Mazatlán y el sur de Sinaloa le toca siempre el segundo domingo de agosto a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que de varias parroquias llevan autobuses y se juntan entre 35 y 40 unidades de la región, además de personas que van en lo particular y también residentes en la CDMX que suelen ir a esa celebración eucarística.

Son alrededor de mil personas las que acuden a la ceremonia y la afluencia ha aumentado, dijo, incluso algunos grupos partieron la noche del sábado 1 de agosto y otros saldrán este lunes o el próximo jueves o viernes, porque cada uno lleva distinta ruta.

“Algunos llegan a Michoacán primero y luego llegan ya a la Ciudad de México; otros llegan a la Ciudad de México y luego van a Puebla o van a Oaxaca, hacen algún recorrido, o llegan a la Huasteca Potosina. Hay otros que ya van caminando, tomaron El Chepe y de Chihuahua bajan a Zacatecas y luego a Aguascalientes, San Luis Potosí y la Ciudad de México.

“Ya de regreso Ciudad de México-Mazatlán, entonces son distintas rutas que se hacen”, informó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.