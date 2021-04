‘Dios es misericordioso, perdona y olvida’

Al celebrar a la Divina Providencia en el segundo domingo de Pascua y de la resurrección de Jesucristo, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, manifestó que Dios siempre ofrece su amor, su comprensión y su gracia.

”Nuestro Dios siempre ha sido bondadoso y misericordioso, muy dispuesto a perdonar y dar al olvido todas nuestras faltas, nuestras ingratitudes y nuestras infidelidades si nosotros nos arrepentimos y es la grandeza de nuestro Dios que por un lado es providente, que está al pendiente de nosotros y por otro lado nos está ofreciendo siempre su amor, siempre su comprensión, siempre su gracia”, expresó Monseñor Espinosa Contreras en su mensaje al oficiar la misa de las 9:00 horas en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto.

”Dios siempre ha sido misericordioso, pero en la segunda mitad del siglo XX se empezó a promocionar más la devoción a la Misericordia Divina, especialmente por una manifestación que tuvo nuestro Señor a Santa Faustina en una población muy cerca de Cracovia, ahí por varias ocasiones se le manifestó en la Capilla de la Congregación y ahí le reveló incluso la imagen que tiene a nuestro Señor emanando de Él unos rayos luminosos, que es la imagen de la Divina Misericordia en Jesucristo y desde ahí vino un resurgimiento de concentrarnos en admirar, agradecer y tratar de vivir la Misericordia Divina”.

Ante decenas de fieles que acudieron a la misa en Catedral, que también se transmitió vía radio y redes sociales, añadió que en el pontificado de Juan Pablo II, el Papa declaró que el segundo domingo de Pascua se dedicara a la Misericordia Divina y por eso hoy toda la Iglesia Católica la celebra y bendice a Dios.

”Y por otra parte le pedimos, al mismo tiempo que le agradecemos tanta misericordia que han tenido con nosotros, tanta piedad, tanta protección, tanto amor, también le pedimos que nosotros seamos misericordiosos, que no nos vaya a pasar lo que el Señor manifestó el aquella parábola donde el dueño le perdona la deuda a aquella persona, le perdonó la vida y todo lo que le debía, sin embargo, esta persona al salir se encontró con un amigo que le debía dinero y lo estrujaba y maltrataba cobrándole”, continuó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

”Habiendo recibido él la misericordia no era capaz de vivirla él personalmente con los demás, de eso debemos estar alejados, de ser duros de corazón, de ser intolerantes, de ser jueces, no debemos juzgar a nadie, debemos hacer el esfuerzo de ver con misericordia a todas las personas, con respeto, con valoración de su dignidad y dejar el juicio a Dios, Dios a todos en la hora de nuestra muerte nos va a juzgar con toda precisión y con toda exactitud, aunque Jesús nos ha dicho que en ese juicio la dimensión valorativa va ser qué tanto vivimos la caridad, qué tanto vivimos el amor al prójimo, qué tanto ayudamos a los demás”.

Por ello reiteró el llamado a pedirle a Dios ser misericordiosos con los demás, no ser duros, no ser inclementes, los padres de familia deben tener una ecuanimidad con sus hijos, una justa medida en la corrección paterna y fraterna, no exagerar ni para un lado ni para otro, ni exagerar en la laxitud ni exagerar en la rigidez, sino en su justo medio.

”Por ello le pedimos al Señor que seamos todos misericordiosos como Él lo es y que nos siga a nosotros bendiciendo con esa misericordia, nos alegramos que aquí en el puerto se está construyendo el Santuario del Señor de la Misericordia desde hace varios años en una donación de terrenos que se consiguió en la zona de las Galerías y va a tener la forma de un caracol, ya está la obra negra y esa obra la lleva el padre Horacio ((Hernández de la Torre), donde personas lo van acompañando en llevar adelante esa obra”, dio a conocer.

También dijo que se bendice al Señor porque el Patronato de Catedral está haciendo el trabajo de la pintura exterior del templo y el arreglo de las puertas, pues aquí el sol en cuatro años afecta muchísimo las puertas, por lo que se les debe dar mantenimiento.