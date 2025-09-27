Diputada pide a Sheinbaum reforzar seguridad y protección a mujeres en Sinaloa

MAZATLÁN._ Temas como seguridad, derechos de las mujeres y derechos humanos son las necesidades prioritarias para atender en Sinaloa por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló la Diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez.

La también presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión del Congreso del Estado señaló que la visita de la Mandataria nacional a Mazatlán representa una oportunidad para plantear las preocupaciones más urgentes de la población.

“Lo que nosotros buscamos primero que nada es escucharla en el marco de su primer informe. Y pues, seguimos solicitando todo el apoyo en el tema de inseguridad que estamos viviendo todavía aquí en Sinaloa”, comentó.

Ulloa Rodríguez destacó que, aunque se ha brindado apoyo con presencia de fuerzas federales, es necesario continuar reforzando la seguridad para disminuir los índices de violencia en la entidad.

En este mismo sentido, la Diputada expresó que, aunque hay avances en estrategias de seguridad, la violencia persiste debido a la complejidad del narcotráfico en la región y su cultura.

“Yo creo que las células en el tema del narcotráfico son complejas, especialmente en Culiacán, aunque no digo que en Mazatlán no sufrimos temas de inseguridad, pero es demasiado el tema de la cultura que se volvió el narcotráfico como parte del vivir día a día en Culiacán”, señaló.

“Creo que faltan implementar todavía más estrategias, confío en las autoridades, en la inteligencia de todas las personas que están en niveles federales de seguridad, no creo que hayan fallado, sin embargo, sigue habiendo violencia, entonces creo que se tiene que generar más estrategias para disminuirla más”.

La legisladora también señaló la importancia de atender el tema de la protección a las mujeres sinaloenses, incluyendo la atención a desapariciones y feminicidios, destacando la disposición de la Presidenta para abordar estas problemáticas.

“Seguirle pidiendo todo el apoyo para todas las mujeres sinaloenses, queremos escuchar lo que nos comenta y que hay en el tema de las desapariciones forzadas de las mujeres, de los feminicidios también”, declaró.

“Sabemos que ella tiene toda la empatía de trabajar por el bienestar de las y los sinaloenses, pero seguimos buscando nuevas estrategias para erradicar todo esto”.

Finalmente, Ulloa Rodríguez reiteró la necesidad de mantener una coordinación entre el Gobierno estatal y el federal para atender estas problemáticas, confiando en que la visita de la Presidenta permita avanzar en la implementación de estrategias que beneficien a los sinaloenses.