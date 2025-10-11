$!Diputados de Morena presentan su Primer Informe Legislativo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado presentaron en Mazatlán su Primer Informe Legislativo 2024-2025, donde compartieron avances, logros e iniciativas impulsadas durante su primer año de gestión. El acto tuvo lugar después de su realización en la zona centro de Sinaloa en días pasados, correspondiendo en esta ocasión a los legisladores de los distritos 20 al 23, que comprende el municipio de Mazatlán, previo de llevar este mismo ejercicio de rendición de cuentas a la región norte del estado. Durante el evento, los diputados destacaron una serie de iniciativas en materia de inclusión social, diversidad de género, medio ambiente, salud, educación, derechos humanos y obras públicas, con una línea de trabajo enfocada al humanismo, equidad y bienestar. La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, reconoció el trabajo de los legisladores morenistas y señaló que este tipo de ejercicios reflejan una nueva forma de hacer política, más cercana y empática con la ciudadanía. “El llevar la representación del pueblo a cada uno de los rincones de nuestro bello estado de Sinaloa, nos habla de una voluntad de hacer que la democracia esté presente siempre en la vida de toda la gente”, comentó.

En su intervención, la Diputada Karla Ulloa, representante del Distrito 20, expresó que su agenda legislativa se ha enfocado en cerrar brechas de desigualdad y garantizar los derechos para todos los sectores de la población, especialmente para las mujeres, personas con discapacidad, infancias, adultos mayores y la comunidad LGBTQ+. “Seguimos trabajando en la ley, seguimos trabajando para garantizar las condiciones aptas para el desarrollo no solo de Mazatlán, sino de todo Sinaloa. Legislamos por las infancias sinaloenses, por los adultos mayores y por la comunidad LGBTIQ+”, dijo. “Impulsando reformas a la Ley de Salud, al Código Familiar y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar la crianza positiva, la paternidad responsable, la gratuidad de las pruebas de paternidad y la prevención de embarazos adolescentes mediante educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos”.

Por su parte, el Diputado Carlos Escobar, del Distrito 21, compartió entre sus principales iniciativas el garantizar arborización en obras públicas y privadas, la protección de los derechos de las personas con autismo, garantizando una atención humana y sin discriminación, así como algunas propuestas en materia de seguridad. “Nos duelen los hechos de violencia que a diario golpean a nuestras comunidades, porque detrás de cada cifra hay familias, sueños y vidas que se apagan injustamente. La seguridad sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrentamos y por eso no podemos rendirnos ni acostumbrarnos”, declaró. “Una ciudad moderna también debe ser verde, donde el desarrollo y el medio ambiente vayan de la mano, y debe ser inclusiva, garantizando los derechos de las personas con condición del espectro autista para que reciban una atención humana, oportuna y libre de discriminación”.

Por otro lado, la Diputada Rita Fierro, del Distrito 22, destacó los avances logrados en materia de ordenamiento acuícola y pesquero, donde se implementaron medidas para mejorar la producción, proteger la salud pública y la justicia social. “Ahora contamos con gobiernos caracterizados por el humanismo y un claro enfoque en el desarrollo y la justicia social; día tras día legislamos para construir una prosperidad compartida, aprobando presupuesto para quienes más lo necesitan, fortaleciendo nuestro marco normativo y combatiendo la corrupción”, señaló. “Somos el único estado en el País que no ha tenido conflictos con los pescadores sinaloenses, gracias a programas de apoyo directo, repoblamiento de presas y etiquetado de recursos para inspección y vigilancia”. La legisladora Elizabeth Ramírez, del Distrito 23, habló sobre las reformas impulsadas a favor de los jornaleros agrícolas, así como la niñez y adolescencia, hablando del derecho a la identidad de hijos jornaleros, crianza positiva y protocolos educativos para contextos de violencia. “Fortalecimos los derechos laborales de trabajadores estatales y municipales, otorgando licencias especiales a servidores públicos con hijas e hijos gravemente enfermos y atendiendo con seriedad las demandas del personal del sector”, señaló. “Por las niñas y niños, por los trabajadores, por nuestras comunidades indígenas, por nuestras familias, por el desarrollo integral de nuestro Estado, seguiremos legislando con el pueblo y para el pueblo, porque juntos es posible”. Quien complementó este informe destacando la importancia de la transparencia y rendición de cuentas, fue el Diputado Manuel Guerrero, afirmando que el trabajo legislativo debe estar guiado por las necesidades reales de la población, siendo algunas de las propuestas impulsadas en materia de salud y educación. “El poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás; nuestro compromiso no ha sido con el poder por el poder, sino con los ideales y principios que nos mueven a construir un Sinaloa más justo, incluyente e innovador”, comentó. “He impulsado la prohibición de venta de alimentos ultra procesados en escuelas para promover entornos saludables y combatir la obesidad infantil, porque la salud y la educación no son privilegios, sino derechos, y en el corazón de la transformación se encuentra el bienestar del pueblo”. Durante el evento, el grupo parlamentario de Morena informó que durante este primer año se han presentado 11 iniciativas en materia educativa, orientadas a promover una formación integral en Sinaloa. Estas incluyen propuestas sobre educación sexual, financiera, vial, atención a la discapacidad y la promoción de cultura de la paz, cada una con un enfoque de equidad e inclusión.